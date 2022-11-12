日普拉提教練塑造完美線條！6招秘訣令減肥成效倍增　必注意飲食

很多女生都想要擁有俐落的肌肉線條，但是對於甚少運動的女生來說又談何容易？做運動需要循序漸進，不能一下子跳到高強度的訓練，不然身體還沒有適應下來，只會不勝負荷給打垮。要有動力持續做運動，首先你必須愛上它。不過不少女生不禁疑惑，做運動那麼辛苦，怎麼會喜歡啊？日本一位Pop Pilates（普拉提）教練分享過7招愛上運動的小秘訣，非常有趣又實用，還沒愛上運動的女生不妨看看吧！



RISA認為，我們沒有必要訓練自己不想改變的肌肉，應該由明確的目標開始。( IG @rispailates )

作為Pop Pilates教練，RISA說自己也沒有在一開始就進行肌肉訓練，而是在身體狀態達到一定的階段後，才進一步擴展到健身和重訓。「首先，想清楚你想要訓練出什麼樣的身體，並著重於要訓練的重點。例如，如果你希望將體重減輕幾公斤，並且想要緊實，可以每週進行3次有氧運動，並在臀部和肩膀上進行肌肉鍛鍊。」RISA認為，我們沒有必要訓練自己不想改變的肌肉，應該由明確的目標開始。

不喜歡肌肉訓練的人，其實不用勉強自己。 Pop Pilates教練RISA

6招愛上運動秘訣 | 1. 從短時間的訓練開始

持續進行50分鐘或更長時間的肌肉訓練，肌肉會感到疲憊，效果反而可能會減弱。( IG @rispailates )

如果持續進行50分鐘或更長時間的肌肉訓練，肌肉會感到疲憊，效果反而可能會減弱，最終需要進行有氧運動。如果覺得每天都要健身很痛苦，或是達不到自己的運動計畫，RISA建議大家可以先從每週一次的訓練開始，並確定要練哪個部分，譬如：屁股、背肌等，因為繼續前進比設定過高的目標更重要。起初，你可能運動10分鐘就累了，第二天可以嘗試11分鐘，一週後就會慢慢感受到進步，而這樣按部就班的進步是至關重要的。

即使只專注在短時間的訓練，也可以期待成果。 Pop Pilates教練RISA

6招愛上運動秘訣 | 2. 制定小目標和獎勵

要持續做辛苦的事情需要很大的動力，因此我們可以制定一些獎勵。( IG @rispailates )

要持續做辛苦的事情需要很大的動力。我們可以制定一些獎勵，當完成指定的目標時，就適當地慰勞一下自己。「去吃好吃的、買喜歡的鞋子，甚至給自己安排一趟旅行也是個不俗的選擇。」RISA補充，運動是很辛苦也很容易感到疲累的，因此給自己一些目標和獎勵以持續推進是完全沒有問題的。

我最喜歡的獎勵是冰淇淋！我喜歡Häagen-Dazs的脆片巧克力和三層檸檬餅乾，僅此一點我就會動力滿滿！ Pop Pilates教練RISA

6招愛上運動秘訣 | 3. 選擇可以讓你感到快樂的運動

RISA認為運動不只是在健身房使用器材，她推薦Pop Pilates，全因它結合了肌肉訓練、帶氧運動和普拉提，可以活動到整個身體。而且課程當中，她會隨著音樂做運動，所以可以帶著微笑做出一些艱難的動作。因此找到讓你感到喜悅的運動種類與鍛鍊方法也是關鍵之一。

6招愛上運動秘訣 | 4. 注意飲食

若大致均衡飲食，以及注重飲食方式、速度等，體重自然就會下降。( IG @rispailates )

那些討厭運動的人，更需要注意飲食，因為不運動的人只能靠飲食維持身材和健康。除了蛋白質和碳水化合物之外，均衡地攝取維他命B、C等營養素是健康生長肌肉的關鍵。若大致均衡飲食，以及注重飲食方式、速度等，體重自然就會下降。

6招愛上運動秘訣 | 5. 將訓練和生活結合

RISA主張在家裡一邊訓練一邊生活，既省時間，又能「活學活用」。RISA平日做飯的時候會一邊墊腳，心裡告訴自己「直到我洗完這些碗」，她覺得這非常有效。當然，你也可以站直就好，感到無聊的話可以放著音樂跟隨節奏。RISA認為太正式或規範性的想起「進行肌肉訓練」這件事，我們很容易會感到沮喪，但是將訓練和生活兩者結合起來，就可以減少心理障。

6招愛上運動秘訣 | 6. 從矯正姿勢開始

坐著、站著、還是在走動的時候，都可以輕輕提起下顎和肩骨，收緊小腹、拉向脛骨。( IG @rispailates )

對於那些不想動的人，RISA建議他們先糾正自己的姿勢，因為正確的姿勢對雕塑體型十分重要。不論是坐著、站著、還是在走動的時候，都可以輕輕提起下顎和肩骨，收緊小腹、拉向脛骨，也就是骨盆底肌的位置，還有提臀亦有助維持美好體態。大家可以稍微了解一下自己的姿勢有何錯誤之處，從而逐小改變。