荷里活化妝師親授如何自製超平髮膜！6款食材混合改善髮質

自製髮膜︳一個人看上去精神與否,跟頭髮整理有密切關係。即使穿得有多光鮮亮麗,頭髮要是邋遢髒亂,整個造型都會被摧毀,因此頭髮護理是不可或缺的一環。但市面上護髮產品向來偏貴,很多人就會選擇放棄頭髮護理。而最近歐美一款 「DIY髮膜」則掀起熱潮,來自美國三藩市的美妝 YouTuber Smitha Deepak 的超強髮膜教學片超過2百萬觀看人次,我們也一起看看吧!



Smitha Deepak原本是為荷里活女星的化妝師,其YouTube頻道吸引近300萬人訂閱,而最近的自製髮膜影片-「HOW TO GET SMOOTH, SHINY & SILKY HAIR WITH 1 USE | DIY HAIR MASK FOR DAMAGED HAIR」更高達2百萬觀看次數,全因其價格便宜、材料與作法均簡單。這款髮膜所需的6種材料都是食物,包括1條熟透的香蕉、1隻雞蛋、2茶匙椰子油、1茶匙蜜糖、1茶匙檸檬汁及2茶匙蛋黃醬即可。以上材料混合,用攪拌機打成水狀,把混合物倒入容器中就完成了。

這6款食材各自擁有修復頭髮及頭皮的功效。(YouTube @Smitha Deepak)

千萬不要輕看這6款食材,它們各自擁有修復頭髮及頭皮的功效,其中香蕉可提升秀髮光澤感、減少頭皮屑脫落、令頭髮變得柔軟以及防止開叉;雞蛋則可提供維他命A、E、生物素及葉酸;椰子油有助頭髮生長、滋養頭皮及具天然防曬功效;蜜糖則加強頭髮保濕、減少毛躁和使頭髮變得柔順;蛋黃醬能加強髮絲強韌度、滋潤頭髮及提升光澤感;最後,檸檬汁能加快頭髮生長,減少脫髮問題及提供維他命C。

將髮膜均勻塗在頭髮上。(YouTube @Smitha Deepak)

再來就是把髮膜塗上頭髮的環節了。首先,把頭髮分界、梳順,將髮膜均勻塗在頭頂頭皮分界線上。接著分區塗在頭髮上,完成後用膠袋包著頭,靜待 1小時,讓頭髮吸收髮膜的營養。1小時後把髮膜洗掉,然後進入日常洗髮程序即可。吹乾頭髮後,頭髮將會變得柔順多了。這款簡單的DIY髮膜可以一星期用3至4次,從根本慢慢改善髮質。

完成後用膠袋包著頭,靜待 1小時,讓頭髮吸收髮膜的營養。(YouTube @Smitha Deepak)

資料來源:YouTube @Smitha Deepak