「早C晚A」抗衰老護膚法3大禁忌！25歲起新陳代謝率下降

25歲以後，女性的新陳代謝率會下降，除了很難瘦下來之外，皮膚質素也會隨之變差。根據美國運動協會（ American Council on Exercise），人體的基礎代謝率每十年下降約1至2％。許多30歲左右的女性會注意到「今時不同往日」，以前大吃大喝而不會變胖，現在就是連喝水也會胖似的，體重也很難控制。尤其在辦公室工作的女性長期坐下，肌肉量會因而流失。小紅書流傳了許久的「早C晚A」抗衰老護膚法，就是針對25歲以上女性進行的，一起來看看吧。



人體的基礎代謝率每十年下降約1至2％。（IG @jennierubyjane）

早C晚A保養法顧名思義就是早晚使用含有維他命C成份的護膚品，以達到美白淡斑、抗氧化的功效。而晚上使用含有維生素A成份的護膚品，則能預防光老化、抗衰老和修護肌膚。早晚配合使用，能發揮更大的護膚功效。

早C晚A保養法顧名思義就是早晚使用含有維他命C成份的護膚品，以達到美白淡斑、抗氧化的功效。（IG @jennierubyjane）

早上至中午是我們一天最長面對紫外線的時間，紫外線產生的自由基是造成皮膚老化的主因。「早C晚A」所包含的維他命Ｃ是一種強效的抗氧化劑，白天使用能保護皮膚受免自由基傷害，並能促進膠原蛋白生成，並提供保護作用，抵抗UVA、UVB對肌膚所造成的傷害。維他命A能為肌膚提供抗衰老和修復作用，並幫助促進皮膚細胞更新和刺激膠原蛋白的產生。但由於維他命A具有光敏性，所以只適合晚上用。

紫外線產生的自由基是造成皮膚老化的主因。（IG @skuukzky）

不過有些人即使跟足「早C晚A」勤力護膚，皮膚依然沒有明顯改善，這可能是因為用錯方法了。其實「早C晚A」保養法也有一些禁忌的，不然可能弄巧反拙！讓我們來看看以下3大注意事項吧。

1. 以低濃度護膚品開始

「早C晚A」保養法也有一些禁忌的，不然可能弄巧反拙。（IG @skuukzky）

首先，肌膚一時三刻不能適應太多護膚品的環境，剛開始做護膚的時候，可以先選擇護膚濃度較低的產品。護膚品不是越多、濃度越高越好的，讓肌膚建立耐受性，讓其慢慢地適應才是正確的做法，否則有可能會刺激肌膚，造成反效果。

2. 不要與酸類產品同時使用

進行「早C晚A」時，一般不建議同時使用酸類產品。（IG @skuukzky）

進行「早C晚A」時，一般不建議同時使用酸類產品，因為這樣會增加刺激性，刺激過強會損害肌膚屏障，得不償失。

3. 做好防曬

使用維他命A成分的護膚品一定要做好防曬。（IG @jennierubyjane）

維他命A會使皮膚容易吸光，維他命C則會增加皮膚對紫外線的敏感度。因此早上使用維他命A成分的護膚品一定要做好防曬，否則可能會增加紫外線對皮膚造成的傷害。