郭雪芙靠蘋果雞湯對抗轉季乾癢、水腫　分享4大保養法塑造嬰兒肌

【郭雪芙｜轉季護膚】隨轉季肌膚變得乾澀和敏感，讓不少女生大感頭痛。這時不妨向女星們偷師，現年34歲的郭雪芙，多年來擁有雪白的嬰兒肌，超顯年輕和氣質，無論在《華燈初上》或近日熱播的《她和她的她》，她都看來出眾，令人好奇到底是怎麼保養呢？對此，郭雪芙日前出席活動時，便分享了自己的4個轉季保養心得，大家不妨參考一下。



【郭雪芙｜轉季護膚】現年34歲的郭雪芙，日前出席活動時，分享了自己的轉季保養心得。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙近期愛喝「蘋果雞湯」。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】轉季嬰兒肌保養一：秋冬必備湯水「蘋果雞湯」



近日郭雪芙都忙於拍劇及錄節目，工作時間不定時，加上轉季環境改變，易令肌膚變乾癢，出現泛紅問題。這時郭雪芙都靠湯水打救，在當地訪問中自言，最近學會煮「蘋果雞湯」，不僅暖胃，亦能去水腫。她續指製法簡單，只需將蘋果切片，連同薑片和雞脾肉放在煲內，加水煮滾一小時便行，味道鮮甜，且有飽足感。

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙擁有雪白的嬰兒肌（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙在洗臉後只厚塗一層富含維他命B5的精華，來減褪泛紅問題。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】轉季嬰兒肌保養二：保濕關鍵字「維他命B5」



由於工作不時需化濃妝，卸除後肌膚一般都更乾澀和敏感，這時郭雪芙都會避用平日的護膚方法，在洗臉後只厚塗一層富含維他命B5的精華，來減褪泛紅問題。若敏感較嚴重，冒出紅紅的顆粒，則會再塗一層B5面霜。由於維他命B5擁有高度呶水力，可以修復肌膚防禦屏障，達致保濕效果，因此是秋冬必備的好幫手。

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙熱愛郊外活動。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙熱愛陽光同時，不忘勤塗防曬。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】轉季嬰兒肌保養三：冬天也要用防曬



雖然天氣轉涼，但若長時間外出，還是會被陽光曬傷。郭雪芙近日拍攝實境節目，需在外面露營生活，而她都會隨身帶備潤色防曬乳，不只防曬、減少肌膚老化，還可以均勻膚色。

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙會做面部按摩。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】郭雪芙指下巴輪廓線有很多淋巴，按摩的時可促新陳代謝。（IG@aohsuehfu）

【郭雪芙｜轉季護膚】轉季嬰兒肌保養四：按壓下巴輪廓線



此外，在疫情期間，郭雪芙也曾在雜誌訪問中，提到自己會做面部按摩，特別在下巴輪廓線的位置，由於「那裡有很多淋巴，按摩的時可促新陳代謝，尤其是耳朵下方，剛開始會感酸痛，按久後便不會那麼酸。」她指出，持續這習慣可改善水腫問題，使面部更加光亮。