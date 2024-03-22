MUJI無印良品｜ $58起12大彩妝推薦：眼影盤、眉筆、遮黑眼圈好物

MUJI 無印良品以日系簡約的包裝，深得大眾的喜愛！在網絡上無印良品的家居用品外和護膚品，可說是討論店極高，但品牌化妝品亦是有相當多的好物！這次《01女生》為大家集合了多款無印良品的必買化妝品，包括眼影盤、睫毛膏、三色胭脂、遮瑕筆等，大家在入手時可以參考看看！



MUJI 無印良品美妝推薦1. 碎粉餅 HK$100

MUJI 無印良品美妝推薦1. 碎粉餅 HK$100（無印良品官網）

無印良品之前推出的碎粉餅一直都是好評不斷，這款去年一上架就同樣引起女生們瘋搶的碎粉餅，它帶有SPF33 PA+++ 防曬，以及提亮膚色功能。用法很簡單，可以用粉撲或蜜粉掃輕掃上碎粉，妝效持久又有啞光效果。

MUJI 無印良品美妝推薦2. 4色眼影 HK$65

MUJI 無印良品美妝推薦2. 4色眼影 HK$65（無印良品官網）

無印良品推出的4色眼影無論是色系實用性、粉質、顯色度等各方面，都非常出色！眼影含珍珠微光，讓整個眼妝都帶有光澤及立體感。另外眼影更加入了天然植物潤澤成分，質感水潤更易於推開，將日系彩妝的透明感完美呈現。

MUJI 無印良品美妝推薦3. 兩用眉筆連眉粉 HK$100

MUJI 無印良品美妝推薦3. 兩用眉筆連眉粉 HK$100（無印良品官網）

無印良品的這款眉筆連眉粉絕對隱藏好物！採用眉筆及眉粉兩用設計，以旋轉式的眉筆勾畫出自然的眉型，再配合附海綿頭的眉粉修飾眉形，輕易就畫出自然好看的眉妝。

MUJI 無印良品美妝推薦4. 唇部修護精華液 HK$65

MUJI 無印良品美妝推薦4. 唇部修護精華液 HK$65（無印良品官網）

唇部修護精華液就非常適合這個秋冬！它的潤澤度超高，無酒精、香料等多種添加物，同時蘊含天然植物潤澤成分，有助防止唇部乾燥，帶來滋潤及光澤。而且可以在晚上時使用，第二天早上唇部可以回復至柔軟，更易上唇妝。

MUJI 無印良品美妝推薦5. 眼部遮瑕筆 HK$68

MUJI 無印良品美妝推薦5. 眼部遮瑕筆 HK$68（無印良品官網）

一支好用不卡眼紋的眼部遮瑕筆非常重要！無印良品推出的眼部遮瑕筆蘊含可可巴籽油、乳木果油、杏仁油及洋甘菊精華等天然潤澤成分，配合補濕成分透明質酸，有效修飾黑眼圈及泛黃膚色，同時不用擔心因太乾燥而卡乾紋。

▼▼▼【按圖看】無印良品還有很多好評度高的美妝品，包括睫毛膏、三色胭脂防曬調色妝前底霜等▼▼▼