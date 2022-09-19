MUJI｜日本無印良品2022熱銷5大好物　一度賣斷貨最低$10即入手！

無印良品的產品一直以性價比高贏得一眾女生的喜愛及歡迎，尤其是護膚美妝產品最為親民，炎炎夏日無印良品推出不少夏日人氣好物。日前，日本美容網站《LIPCOSME》投選出日本女生最愛無印良品平價好物，以下為大家精選了5款話題度極高、在日本爆紅一度賣斷貨的產品，當中產品全部都能夠在香港分店購買，有興趣的女生一齊來看看吧！



無印良品5大話題度極高產品 香港分店有售！

無印良品人氣勁高好物｜1. 面油紙 HK$10.00



無印良品自推出這款面油紙後，一直成為眾多日本女生的手袋的必備物品。這款面油紙四四方方的外型，不但方便攜帶，且面油紙上自帶少量蜜粉。不少日本女生都表示外出補妝方便，有效地把臉上油光吸收，而且亦有輕微修飾毛孔的功效。最重要是乾肌女生都毋須擔心使用後會令皮膚變得乾燥，完全是對所有肌膚友好的產品。

無印良品面油紙選用100%和紙，吸收力強。抽取式設計，方便拿取。（MUJI 官網）

無印良品人氣勁高好物｜2. 防曬紙巾 HK$15.00



防曬基本上一年四季都必不可少，尤其是大家外出戶外運動更需要注重防曬。許多女生選購防曬產品時，都會相對在意用起來會黏膩的問題。無印良品這款防曬紙巾就一下解決眾多女生的憂慮，除了方便攜帶外，紙巾的觸感冰涼、清爽水潤，毫無負擔感，一年四季使用都感到輕盈自在。

無印良品防曬紙巾（MUJI 官網）

無印良品人氣勁高好物｜3. 防曬調色妝前底霜 HK$90.00



塗粉底前不少女生都會先塗上妝前底霜作簡單的調色，不同的顏色具有不同的功效。這款防曬調色妝前底霜能有效修飾臉色暗啞及青藍色黑眼圈，呈現紅潤膚色。當中亦採用了多種天然的成分，包括洋甘菊精華、可可巴油、乳木果油、杏仁油，配合補濕成分透明質酸鈉，滋潤肌膚，因此敏感肌的女生亦可安心使用。

無印良品防曬調色妝前底霜（MUJI 官網）

無印良品人氣勁高好物｜4. 防曬唇膏 HK$90.00



嘴唇都要防曬？其實除了身體及臉部需要防曬，唇部防曬都不可輕視。無印良品推出了不少防曬產品，而這款防曬唇膏設有4款顏色可供選擇，質感柔軟光滑，同時為嘴唇保持滋潤。嘴唇的唇紋亦輕鬆解決，加上嘴唇乾澀易起死皮的人士，輕輕一塗即時重拾嫩唇。

無印良品防曬唇膏質感柔軟光滑，同時為嘴唇保持滋潤。（MUJI 官網）

無印良品人氣勁高好物｜5. 防曬粉底霜 HK$100.00



日本女生近年都追求自然透明的妝感，她們所使用的產品都會相當輕透。無印良品這款防曬粉底液正正做到完美的日系透明妝感，因而大受日本生歡迎。此外，粉底霜有助均勻膚色，延展性相當強，基本上普通瑕疵都完美地遮蓋到，且防水防汗亦是不錯，亦採用了不同的天然的成分及配合補濕成分透明質酸，使妝容自然，充滿透明感。