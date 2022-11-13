記者實測3款平價好物隱藏用法　木瓜霜作胭脂偏珊瑚色

凡士林、木瓜霜、蘆薈膠隱藏用法比較︳我們常常聽別人說：「貴的東西不一定好。」坊間的護膚品五花百門，但往往最基礎、便宜的護膚產品居然有許多意想不到的用途。這些經典的護膚平價好物當中，不能不提的莫過於是木瓜霜、凡士林和蘆薈膠了，它們看似簡單，隱藏用法卻絕對超乎你想像！以下我們將從護膚、卸妝和胭脂三方面進行實測。



凡士林、木瓜霜、蘆薈膠隱藏用法比較。（黃寶瑩 攝）

LUCAS PAPAW澳洲木瓜霜顧名思義含有木瓜萃取物、還有礦脂和石油膠，即凡士林作為基底成份。（黃寶瑩 攝）

LUCAS PAPAW澳洲木瓜霜顧名思義含有木瓜萃取物，還有礦脂和石油膠，即以凡士林作為基底成份。塗在手上推開會感覺到油分很重，但不黏笠，而且質地輕薄易推。水潤不乾，非常適合作為潤唇膏使用，亦不容易卡到唇紋。

不少受濕疹困擾之人士也會選擇使用凡士林舒緩肌膚且乾燥和痕癢。（黃寶瑩 攝）

凡士林相信不少人都有用過，它的質地非常幼滑滋潤，不過稍微黏稠，較適合缺乏滋養的乾唇人。除此之外，不少受濕疹困擾之人士也會選擇使用凡士林舒緩肌膚且乾燥和痕癢。

NATURE REPUBLIC保濕蘆薈膠含有92％加洲蘆薈，可用於身體作為溫和保濕，如：面部、身體和頭髮。（黃寶瑩 攝）

NATURE REPUBLIC保濕蘆薈膠很多人都推薦，含有92％加洲蘆薈，可用於身體作為溫和保濕，如：面部、身體和頭髮。它的質感相比起木瓜霜和凡士林更水潤，而且完全沒有油膩感，相對也更快吸收，可為皮膚帶來紓緩作用，亦可加速傷口癒合 包括：曬傷、切口、乾燥和疤痕等等。

凡士林和木瓜霜可卸妝和作為胭脂

除了護膚之外，凡士林和木瓜霜還有兩個意想不到的隱藏功效：卸妝和胭脂。為此，我們做了一個小實驗，將防水眼線液畫在手上待它完全乾透後，分別用凡士林和木瓜霜塗在兩條眼線液上，然後用化妝棉抹掉眼線，可以看到兩者的卸妝功效相若。網絡上雖然沒有明確列出蘆薈膠有卸妝功能，但經過實測後，結果顯示它相比起凡士林和木瓜霜更有效卸妝，而且所花時間較短就能輕易抹掉了。

至於胭脂，我們可以用唇膏分別混入凡士林及木瓜霜。木瓜霜塗上手比較顯色，有偏橙紅、珊瑚色澤的感覺。相較之下，凡士林沒那麼顯色，效果為淡粉紅色，刻意拿來增添好氣息，不那麼蒼白。不過兩者質地也較笠，難以大範圍上色，也較難化出比較濃的妝容。

總括而言，凡士林與木瓜霜滋潤度較強，而蘆薈膠則較水潤。在卸妝方面，蘆薈膠相對上更出色，而用木瓜霜做胭脂就會較顯色。大家看完這3款經典好物的隱藏用法是不是大開眼界呢？