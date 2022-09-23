日本大熱「吹氣球減肥法」　每日3分鐘簡易動作　實測3周減4.5磅

減肥｜女生為了瘦身減肥，不惜找來千奇百怪的減肥秘方，希望可以不用靠節食也能輕鬆減磅不反彃！日本就興起「吹氣球減肥法」，只需每日吹氣球再配合簡單動作就能瘦起來？有日本女星真人實測，發現在短短3星期就能減掉約4.5磅！有專家更指出吹氣球還能改善小腹突出問題，立即看看這減肥方法怎樣實行！



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日本大熱「吹氣球減肥法」 不用節食也能瘦？

大家有聽過「深呼吸減肥法」嗎？意思是透過用力深呼吸的過程令深層肌肉收縮，幫助鍛練肌肉的同時，有助降低體脂及內臟脂肪，從而達致減肥瘦腰效果。而日本興起的「吹氣球減肥法」其實也是大同小異，透過每日吹氣球及配合簡單動作，便能有助燃燒脂肪，並改善小腹突出的問題，日本亦有真人實測過，發現減肥效果顯著！

日本興起的「吹氣球減肥法」透過每日吹氣球及配合簡單動作，便能有助燃燒脂肪！（Unsplash@Blake Cheek）

吹氣球減肥法｜動作1：吹氣球

實行方法亦相當簡單，首先挺直腰背坐在椅子上，然後一邊吹氣球、身體則一邊向前傾，吹完一口氣後，把嘴巴離開氣球，一邊用鼻子吸氣，一邊坐直回復原來的坐姿，這組動作重覆做5遍。

吹氣球減肥法｜動作1：吹氣球（《朋友請聽好》截圖）

吹氣球減肥法｜動作2：深呼吸

第二個動作同樣簡單易做，首先把雙手舉高貼耳朵，掌心合十，然後深呼吸5遍。

吹氣球減肥法｜動作2：深呼吸（Unsplash@Amauri Mejía.）

把以上2組動作重複做3次，早晚各做1次即可，只需花3分鐘時間就能完成，更能有效減肥塑身，特別適合平日工作繁忙的現代女性！

吹氣球減肥法｜日本女星實測3周減4.5磅

日本節目《《ヒルナンデス！》邀請了專家解說原理，專家指出，吹氣球時可以透過深呼吸來鍛鍊腹橫肌，加強腹部周圍的肌肉，從而改善小腹突出的問題。另外，吹氣球亦能提高全身氧氣供給量，有助燃燒脂肪，達至減肥瘦身功效。

吹氣球減肥法｜專家指出，吹氣球時可以透過深呼吸來鍛鍊腹橫肌，加強腹部周圍的肌肉，從而改善小腹突出的問題。（Unsplash@Diya Pokharel）

節目更邀請了日本女星藤本幸子嘗試這個減肥法，透過每日實試以上動作，她在短短3星期就由本來的97.25公斤減至95.17公斤，激減了2.08公斤（約4.5磅），證明「吹氣球減肥法」的確有效！各位女生由今晚開始就實行，每日抽少許時間就能完成，而且不用節食就能瘦起來，實在是很易堅持！

*不過任何減肥法都因人而異，最好查詢一下專業人士意見，切勿故亂使用損害身體健康！