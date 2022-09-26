日本節目女星實測透過驚嚇減肥　1.5小時消耗高達405卡路里！

坊間不少傳聞指看恐怖片有助減肥，而事實上，英國西敏寺大學曾經的一項研究的確發現看恐怖片能幫助減肥。當時他們邀請十個人分別觀看十部恐怖片，並觀察他們的心跳攝氧量和二氧化碳濃度，發現一部時長約90分鐘的驚悚片，平均能助觀眾燃燒約113卡路里，跟健步30分鐘的減肥效果相約。



英國西敏寺大學一項研究發現看恐怖片能幫助減肥。（《恐懼鬥室系列》劇照）

近來，日本綜藝節目《○○によると》基於這項研究，邀請了兩位女藝人村上佳菜子和村重杏奈進行實測。節目組假設驚嚇能燃燒卡路里，決定以各種方法嚇她們，並以智能手錶紀錄她們的心跳和卡路里消耗量，看看是否真的如研究所說般有效減肥。

節目組在試身室中設置了數個身穿和服的人偶，並把女星村上佳菜子引導進去。（日本綜藝節目《○○によると》截圖）

首先，節目組在試身室中設置了數個身穿和服的人偶，並以假拍攝為由把女星村上佳菜子引導進去。把她獨留在試身室後，其中一隻「人偶」隨即衝向她，村上放聲尖叫逃跑，當時智能手錶顯示她心跳率瞬間由80飆升至過百，更一度升至最高112，若以90分鐘換算的話，代表足足消耗了340.2卡路里。其後節目組更安排一群「喪屍」追殺，在拔足逃跑下，村上的心跳率升至111，即總共消耗332.1卡路里。

其中一隻「人偶」隨即衝向她，村上放聲尖叫逃跑。（日本綜藝節目《○○によると》截圖）

智能手錶顯示她心跳率瞬間由80飆升至過百，更一度升至最高112。（日本綜藝節目《○○によると》截圖）

另一位女星村重杏奈的「待遇」也沒有比較好，節目組另安排了一位「喪屍」，把村重杏奈關進試身室。一如所料，「喪屍」突然向她撲來，為增加驚嚇感，工作人員更直接把燈關上。這時村重杏奈的心跳率竟飆至135，若以90分鐘換算，足足消耗了388.8卡路里。嚇至花容失色的村重最終心跳率達138，消耗卡路里高達405！

若以90分鐘換算，足足消耗了388.8卡路里，村重最終心跳率達138。（日本綜藝節目《○○によると》截圖）

研究人員及後指出，在觀看驚悚片時，心跳會因而加速、氧氣攝取量增加，並排出更多二氧化碳。加上電影營造的緊張感，會令新陳代謝更旺盛、飢餓感也會隨之下降。促進代謝之餘，食物攝取量減少，故能達致減脂效果。由此證明看恐怖片能減肥並非都市傳聞，而是真實「行得通」的減肥方法。

研究人員指出觀看驚悚片時，心跳會加速、氧氣攝取量增加，並排出更多二氧化碳。（日本綜藝節目《○○によると》截圖）

節目組也公開了能消耗最多卡路里的恐怖電影頭十位排名，分別是第十位《錄到鬼》、第九位《德州電鋸殺人狂》、第八位《死亡習作》、第七位《午夜靈異錄像》、第六位《猛鬼街》、第五位《恐懼鬥室系列》、第四位《異形》、第三位《驅魔人》、第二位《大白鯊》和第一位《閃靈》。