周勵淇分享4大零瑕底妝秘訣　曾恐懼化妝：看到化妝品時想離開

【周勵淇｜化妝】女星周勵淇近日拍片分享日常生活，更提到自己的化妝心得。很多人都羨慕藝人生活，認為她們常得到造型及化妝師幫助，讓自己一直保持最美狀態示人。不過，周勵淇卻透露這些經歷的背後，不為人知的辛酸，指曾因拍劇，每日化兩個半至三小時妝容，而致頸椎及腰部受壓，不時頭暈身㷫，甚至看到化妝品便感恐懼。現在周勵淇多以素顏為主，並幽幽解釋「我想原因是我的職業令我很恐懼化妝。」



【周勵淇｜化妝】周勵淇近日拍片分享日常生活，更提到自己的化妝心得。(IG@nk830)

周勵淇在片中憶述過去經歷，指臨在生小孩前拍攝的古裝劇，是入行以來最辛苦的一次，更稱曾多次中暑。或許過於勞碌，令其不禁擔心會否抵受不住，並開始將負面情緒，投射在化妝上，產生了對上妝的恐懼。周勵淇更謂，為了連戲，當時造型須要一致，因此每日幾乎都花長時間在化妝上，期間不能動彈，加上坐姿不正，致頸椎承受不住壓力，經常感到不適和頭暈。

有次，周勵淇更發燒，看見頭套及化妝品時，突然感到驚慌，想要離開現場，但當她回到酒店，甫踏入門口，精神狀態隨即恢復，也沒有發燒。她後來回去工作，不適感也隨之而來，讓她心想「在我人生裡，還要花多少時間化妝？」周勵淇回顧過去入行逾30年，「有五分二時間都在化妝，睡覺以外便是化妝」，故現時她都可免則免，可以不化妝時就不化，出街則以淡妝為主。

【周勵淇｜化妝】周勵淇現時都愛素顏，出街則以淡妝為主。(IG@nk830)

不少藝人都介意形象，怕被拍到醜態。然而周勵淇則不怕批評，尊重「每個人都有自己的發言權」，但同時自己也可決定接收哪些訊息，指有開心的生活態度很重要，「你喜歡如何打扮、食甚麼、玩甚麼、穿甚麼，都是你個人的事，你覺得舒服便去做，又不會影響到他人。」保持開朗心境，也許便是周勵淇多年來凍齡和美麗的秘密。

雖然日常基本以素顏為主，但作為藝人，她亦需保持整齊企理的形象。因此，周勵淇化妝都很簡潔，亦在片中向粉絲分享，自己多年來得出的化妝心得。以下為大家整理其中4個要點，大家不妨參考一下。

【周勵淇｜化妝】周勵淇在片中向粉絲分享，自己多年來得出的化妝心得。(IG@nk830)

【周勵淇｜化妝】化妝重點一：碎粉不要過厚

不少女生掃碎粉時，都有過厚問題，使面頸出現兩截色，看來非常不自然。因此，周勵淇建議，在用化妝掃沾碎粉後，要先在筆幹位置彈一下，將多餘碎粉弄走，這樣便能避免厚粉問題。

【周勵淇｜化妝】化妝重點二：每日清洗化妝掃

周勵淇化妝時愛用化妝掃，因此收藏了一堆不同功能的款式。其中眼影掃，她更有多支，以方便掃上不同眼影色，不易弄花妝容。她指出，眼影掃需要經常清洗，以防粉末卡在刷毛，使妝容不夠透薄細緻，因此她每日都會利用洗掃盤清洗乾淨。

【周勵淇｜化妝】周勵淇更分享近期愛用的化妝品。(IG@nk830)

【周勵淇｜化妝】化妝重點三：化妝品有限期

每次看到心愛的化妝品色調時，都會禁不住購買。但由於產品實在太多，致化妝品一直囤積，執拾時已是多年後。周勵淇亦指自己也試過這情況，但由於質地及效果變質，因此不能使用，並指護膚品及化妝品都有存放限期，最好便是「用完才買，不要浪費」。

【周勵淇｜化妝】化妝重點四：補妝別用面油紙

補妝時，不少人都會用面油紙，印走多餘的油脂。然而周勵淇指出，臉上泛油是因皮膚太乾及缺水所致，故用面油紙的話，會愈吸愈油。而正確的做法，其實只用紙巾便可，無論對摺輕印或包裹乾粉樸使用，都可印走油脂和粉底，其後再用粉餅補印泛油位置，就可回復無瑕妝容。此外，她亦提到平日要多加保濕，以減少肌膚乾燥和泛油的問題。

▼▼▼ 【周勵淇｜化妝】此外，周勵淇更分享近期愛用的化妝品，其中不少都是皇牌及口碑好的產品，大家不妨參考一下。 ▼▼▼