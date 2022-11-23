美國16歲女列生日禮物清單　LV/Coach/iPhone榜上有名被指太奢侈

近年資訊發達，青少年亦越趨早熟，不少初中女生已經開始留意和追求名牌，對小眾品牌一律看不上眼。近日TikTok一位美國媽媽公開了她16歲女兒的生日禮物清單，裡面有12項禮物之多已經讓人驚訝不已，當中更幾乎全部都是貴價牌子，讓媽媽捏一把冷汗。



TikTok一位美國媽媽公開了她16歲女兒的生日禮物清單，裡面有12項禮物之多已經讓人驚訝不已，當中更幾乎全部都是貴價牌子。（TikTok @weretheayegurls）

來自美國的媽媽Amanda共有兩個女兒，大女即將迎來16歲的生日。原本打算一家人出遊，但因護照問題而去不成。為了幫女兒過一個難忘的生日，她讓女兒整理出一張禮物清單，達成她的願望。豈料女兒居然毫不手軟，一口氣列出一大堆奢侈品，包括：iPhone 13、AirPods、高品質化妝品、名牌的包袋（LV，Coach，Telfar）和金錢等等。

當女兒指定要名牌包袋做生日禮物的時候，她拿出了自己在Amazon買、約30美元（約234.08港幣）的小袋，讓人哭笑不得。（TikTok @weretheayegurls）

禮物清單裡面有一些東西Amanda也是表示理解的，例如：電話、果汁機等。但當女兒指定要名牌包袋做生日禮物的時候，她拿出了自己在Amazon買約30美元（約234.08港幣）的小袋，讓人哭笑不得。除此之外，Amanda女兒的禮物清單裡面其中一項竟然是直接要錢，還是1000美金！讓Amanda又氣又好笑，道：「我只會給10塊！」。

Amanda女兒的禮物清單裡面其中一項竟然是直接要錢，還是1000美金！（《上流戰爭》劇照）

除了這些奢侈品，青春期的女兒希望媽媽準備粉色玫瑰拼字裝飾，拼出自己的名字，少女心爆發。雖然聽起來比較符合16歲的女生該喜歡的東西，但是Amanda屈指一算，女兒的名字有7個英文字母，要以玫瑰拼出女兒的名字，花費可不少，所以同樣被媽媽否決了。

至於AirPods，Amanda表示女兒已經多次弄不見了，故不會繼續滿足她。（《上流戰爭》劇照）

至於AirPods，Amanda表示女兒已經多次弄不見了，故不會繼續滿足她。女兒「貪慕虛榮」的心更是貫徹始終，連禮物清單其中一項的內衣也必須是藝人Rihanna創立的「Savage X Fenty」！Amanda則表示她原本很樂意為女兒準備內衣作為生日禮物的，可是連內衣也追求名牌的想法實在太讓她震驚，坦言：「媽媽的內衣是超市買的！」

女兒在青春期開始花錢化妝、或是用品牌在朋輩之間取得認同和虛榮心也是理解的。但是女兒年紀還小，可能還不明白賺錢是何等艱難，要學會感恩、體諒父母。（《上流戰爭》劇照）

影片發佈後引來不少媽媽的共嗚，紛紛表示現在的孩子身價太貴了。有網友建議Amanda去留意促銷或過季貨品，相對會較便宜。其實女兒在青春期開始花錢化妝，或是用品牌在朋輩之間取得認同和虛榮心也是理解的。但是女兒年紀還小，可能還不明白賺錢是何等艱難，要學會感恩、體諒父母。