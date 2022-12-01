保暖方法｜日醫親授正確禦寒保暖4大法　輕鬆擊退手腳冰冷與畏寒

【保暖方法】今日本港受冷鋒吹襲，天氣明顯比前幾天轉涼，天文台指，今早市區普遍溫度降至15度，新界地區更只有14度以下，最低只得13度。除了要預備好禦寒衣物外，大家又知道正確禦寒、保暖方法嗎？日本節目《主治医が見つかる診療所》曾經教授4大正確方法讓整個身體可更有效地保暖，有興趣的女生一定要試試看！



保暖方法｜日醫親授4招禦寒正確法 改善手腳冰冷

許多人常表示香港的「濕凍」比其他地方更為寒冷，而且不少女生亦飽受手腳冰冷的困擾， 導致晚上難以入眠。日本節目《主治医が見つかる診療所》邀請了石原新菜醫生來教大家寒冬正確禦寒、保暖4大方法。

保暖方法｜日醫親授4招禦寒正確法改善手腳冰冷（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

保暖方法｜1. 入睡前穿襪套



相信不少女生不論是夏天還是寒冬都飽受手腳冰冷的困擾，而冬天手腳冰冷的問題更嚴重。日本漢方醫學石原新菜醫生表示，若果睡前穿襪保暖的話，當人體進入睡眠狀態時，腳掌出汗時，襪子會吸收汗水，反而變得更凍，尤其是比較大汗的人士，穿襪套是毫無保暖作用。

保暖方法｜1. 入睡前穿襪套（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

石原新菜醫生建議易寒人士可選擇入睡前穿襪套，由於襪套不會妨礙腳掌排汗，而腳踝、腳趾、小腿肌肉亦能同時保暖，有助促進血液循環。醫生亦表示穿了襪套30分鐘後，整個身體都會變暖。

保暖方法｜醫生建議易寒人士可選擇入睡前穿襪套（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

保暖方法｜2. 入睡前穿襪套



食物有陰陽之分，陰性食物會使身體變寒冷，陽性食物可以使身體變溫暖。醫生表示冬天可多進食陽性食物有助維持身體溫暖，由於身體需要燃燒食物來轉化成能量來提升體溫，轉化能量時需要維他命和礦物質。

保暖方法｜2. 入睡前穿襪套（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

保暖方法｜3.穿腰封保暖



人體大部分內臟都於腹部位置，醫生建議大家可以穿著腰封來保暖，有助刺激血液循環。穿腰封比起襪套的保暖作用更強。醫生經過實測，穿腰封30分鐘後，整個身體會都會變暖，不單只上半身溫暖，連下半身小腿都瞬間變暖。

保暖方法｜3.穿腰封保暖（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

保暖方法｜4. 把握「黃金時間」



冬天最容易引起不少的皮膚問題，皮膚可能會出現敏感及濕疹等等，且冬季是濕疹發作的高峰期，因此一直困擾著不少人，故此必須要對症下藥才能有效控制皮膚問題。醫生表示，洗澡後10分鐘，皮膚的水分將會下降至洗澡前的水平，故此大家必須把握「黃金時間」，先做好保濕步驟，再吹乾頭髮。

保暖方法｜4. 把握「黃金時間」（《主治医が見つかる診療所》節目截圖）

保暖方法｜何健榮中醫：6大秋冬湯水食療推薦

【保暖方法】「春夏養陽、秋冬養陰」是傳統中醫的重要養生原則（unsplash）

秋冬湯水食療推薦｜雪羹湯

功效：滋陰降火退虛熱，潤腸通便

適合人群：燥熱咳嗽無痰或少痰者、腸燥便秘便硬者宜之

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：海蜇50克，馬蹄4粒，食鹽適量

做法：海蜇暖水洗淨，切塊備用。馬蹄去皮洗淨，切塊備用。海蜇、馬蹄共入鍋中，加清水、食鹽，大火煮滾，轉細火煮15分鐘。適量飲用，可兼食渣。



秋冬湯水食療推薦｜八仙玉液

功效：養陰生津解煩渴

適合人群：陰虛燥咳無痰，口乾欲飲而不解者宜之

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：蓮藕汁400毫升，梨汁、蔗汁、蘆根、茅根煮汁、牛奶各200毫升，生蛋白3隻，川貝末15克

做法：所有汁與牛奶用中火煮滾，轉細火，加入生蛋白川貝末攪勻後熄火，頻頻飲用。



秋冬湯水食療推薦｜旱蓮豬肝湯

功效：養陰降火止鼻血

適合人群：腎陰不足，鼻燥鼻衄，腰膝酸軟耳鳴

不宜人群：虛寒多痰及感冒期間者不宜

材料：旱蓮草60克，豬肝250克

做法：加油鹽適量，清水滾湯，日飲兩碗，連飲數日。



秋冬湯水食療推薦｜百合紅棗豬心湯

功效：養陰補血安神志

適合人群：心血不足夜不安寧，心慌氣短者宜之

不宜人群：感冒期間者不宜

材料：百合25克，去核紅棗10粒，蓮子肉20克，豬心1份（約100克）

做法：豬心洗淨切片，加清水適量，大火煮滾，轉中火煮30分鐘，後加百合、紅棗、蓮肉再中火煮15分鐘熄火，飲湯，可兼食紅棗、蓮肉及豬心。



秋冬湯水食療推薦｜蓍棗黃鱔湯

功效：養血益氣治貧血

適合人群：氣血兩虛，頭暈乏力，紫甲常白者宜之

不宜人群：熱盛上火，易怒面紅，感冒期間，皮膚出疹者不宜

材料：黃耆20克，去核大棗10粒，黃鱔2條，瘦肉100克

做法：黃鱔去內臟，洗淨，切成段。豬肉切小塊，共入砂鍋，加水適量，冚蓋細火慢煨，至肉爛即可。食肉飲湯。



秋冬湯水食療推薦｜當歸生薑羊肉湯

功效：養血暖宮止腹痛

適合人群：產後血虛、腹易冷痛，虛勞疲倦，手足不温者宜之

不宜人群：熱盛上火，易怒面紅，感冒期間，皮膚出疹者不宜

材料：當歸20克，生薑30克，羊肉500克，黃酒、食鹽適量

做法：當歸、生薑洗淨，清水浸軟，切片備用。羊肉剔走筋膜，以滾水略為汆燙，去血水後撈出，切片備用。當歸、生薑、羊肉共入砂鍋中，加清水、黃酒、食鹽，大火煮滾後撈走浮沫，冚蓋轉細火炖至羊肉熟爛熄火。食用時可先剔除當歸及生薑片。



德善堂註冊中醫師何健榮 廣州中醫藥大學中醫學學士

德善堂註冊中醫師何健榮

廣州中醫藥大學中醫學學士

