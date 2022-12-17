55歲奶奶分享與丈夫今昔對比照：只有老公在變老 3凍齡保養方法

凍齡保養｜人隨著年紀增長，臉上總會留下些痕跡，但這位來自印尼的美魔女Puspa Dewi，現年已經55歲，讓人不敢相信！無論是肌膚緊緻度還是體態，都像只有20多歲的女生，所以在她的Instagram只要有新照片，就經常有網民大讚她的逆齡外貌。而且通過她的社交平台發現，原來她已經是兩名孫子的奶奶，Puspa Dewi也提到經常帶孫子外出時﹐都會被誤為是寶寶的媽媽。Puspa Dewi也因逆齡的外貌在當地爆紅，不少女生都想知凍齡秘訣，而她也不時在社交平台分享她的保養方法！



這位來自印尼的美魔女Puspa Dewi不時會在Instagram上，分享今昔對比照，令不少人讚嘆她的逆齡外貌。無論是與她丈夫橫跨30年的對比照，還是在相隔25年抱寶寶照片，讓人驚嘆只是寶寶從兒子變成孫子，而她則依舊年輕好看。

凍齡保養方法1：維持良好的運動習慣

凍齡保養方法1：維持良好的運動習慣（IG@puspadewihc）

長年維持良好的運動習慣，絕對是這位印尼美魔女Puspa Dewi凍齡秘訣！運動不只有助保持體態優美，更有助新陳代謝以及細胞更新，臉上氣色自然也跟著變好！Puspa Dewi是從年輕時就堅持定期運動，瑜伽、拳擊、有氧舞蹈等等都是她經常鍛練的運動，她偶爾分享的照片還可以見到「馬甲線」，勤做運動絕對不會錯！

凍齡保養方法2：健康飲食

想維持年輕美貌絕對離不開飲食的配合，除了多吃蔬菜、水果、多喝水外，還需要多進食富含抗氧化成分的食物，像是藍莓、胡蘿蔔、南瓜等等食物，有助延緩肌膚衰老的情況。另外﹐Puspa Dewi更成立了健康顧問公司，所以她更重視飲食均衡，研發了多套營養餐單，她也常拍攝影片分享一些飲食建議，包括多攝取低脂、高蛋白和適量碳水化合物，讓大家可以不要捱餓也能瘦下來！

凍齡保養方法3：保持樂觀心態

在Puspa Dewi的Instagram上，可以看到幾乎都是她的笑容燦爛的照片，除了恆常的外在保養外，Puspa Dewi提到「保持內心年輕」也是凍齡的關鍵，不被生理年齡限制，抱著積極認真心態去生活，把熱愛的工作、家庭和個人興趣填滿生活，每日都在做喜歡的事以及重要的人都在身邊，自然每天開心和保持樂觀心態，歲月痕跡也銷聲匿跡！