記者實試Future Salad凍齡新沙律飲：肌膚氣息明顯提升可當代餐？

【扮靚美妝室｜編輯實測】「晚睡早起」是許多上班族女生的常態，結果造成了第二天精神萎靡、注意力不集中，長期睡眠不足更會令皮膚越來越差，毛孔、膚色暗沉等問題接踵而來。為此不少女生除了勤塗護膚品外，還會選購不同營養補充品，但面對林林總總的產品，到底要怎麼選呢？這次《01女生》就為大家實測由Future Salad提供的「凍齡新沙律飲」，看看它是否真的有美肌功效！



《01女生》兩位記者實試全清「凍齡新沙律飲」7天，看看這幾天肌膚狀態有甚麼變化。（許秀麗 攝）

要達到「凍齡」或「回復年輕」，產品蘊含的抗衰老成分尤其重要，「凍齡新沙律飲」就採用了從純素食材萃取出珍貴的抗氧化物及沙律營養，打造出全球首個抗衰老飲用式沙津，更方便隨時隨地享用。而在功效方面，除了有女生們關心的改善皮膚質素、緩減衰老氧化和防禦自由基傷害外，還可以改善睡眠質素以及促進新陳代謝，功效多多。是次會由兩位《01女生》記者率先實試「凍齡新沙律飲」7天，看看這幾天肌膚狀態有甚麼變化。

記者 許秀麗：味道酸甜可口！肌膚更細緻、上妝貼服

記者 許秀麗實試全清「凍齡新沙律飲」：味道酸甜可口！肌膚更細緻、上妝貼服（許秀麗 攝）

作為一個愛美又經常熬夜的女生，這次就來為大家實試了「凍齡新沙律飲」！沖泡方式簡單，只需加入常溫的水或飲料攪拌均勻即可，筆者就分別試了以水和脫脂奶攪拌飲用，兩者飲用下來都沒有明顯草青味，味道酸甜可口，尤其使用脫脂奶味道就像紅莓牛奶，完全不像在喝健康飲品。但提提大家不能加熱水，這樣會破壞它的營養纖維！在連續飲用幾天，在肌膚氣息方面就明顯有提升和變細緻，上妝更貼服，偶爾上班偷懶不化妝也沒問題，非常推薦給大家！

記者 朱加曦：肌膚回復精神光澤、可作代餐

記者朱加曦實試Future Salad「凍齡新沙律飲」」：肌膚回復精神光澤、可作代餐（朱加曦 攝）

很早便聽過Future Salad的不俗口碑，故對此次實測都抱有期待。「凍齡新沙律飲」的製法簡單，只需加入溫水及果汁（或燕麥奶），然後攪拌便能飲用，非常方便。它的味道酸甜，容易入口，而口感就如奶昔般順滑。若各位如筆者般，不喜太過黏稠的話，建議不要擺放太久，而溫水和蘋果汁的調配比例，則為1比2。

飲用後會有飽腹感，可作為代餐，若進行168飲食，怕晚上會感肚餓的話，可在傍晚時分飲一包，以減低食慾。由於近期經常捱夜，肌膚略顯疲憊，帶暗沉感覺，但經過一周實測後，肌膚變得較為明亮，觸感有彈性，整體看來也較精神。