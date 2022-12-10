靠米酒、瘦身湯練出11字腹肌！46歲李佩甄每餐食7分飽可助凍齡？

【凍齡美魔女｜李佩甄】抗老瘦身是不少女生的終生大事，而女星們更有一套獨門的凍齡保養法。現年46歲的台灣女星李佩甄，過去常見於不少娛樂節目，於2008年宣布嫁醫生王祚軒後，誕下一對子女，與奶奶關係不錯，更被喻為「台灣好媳婦」。雖然出道多年，亦為人母，但從李佩甄身上，完全找不到半點大媽氣息，肌膚不見細紋，更有著零贅肉身材及筷子長腿，非常厲害！她不時會分享凍齡保養心得，其中以下4點的做法較簡單，大家不妨試試。



【凍齡美魔女｜李佩甄】現年46歲的李佩甄擁有11字腹肌，令人羨慕。(IG@sleepyjane415)

【凍齡美魔女｜李佩甄】李佩甄的早午餐都會喝綠豆湯和吃荷包蛋。(IG@sleepyjane415)

凍齡保養心得一：每餐只吃7分飽



除了積極運動，佩甄在飲食方面，都會非常節制，儘量以簡單為原則。早午餐一般都會喝綠豆湯，配搭荷包蛋，而晚上由於要陪家人吃飯，故吃量則較豐富，但同時都會計算卡路里，每餐只食7分飽。

不少營養師都曾推介「7分飽」的做法，形容這種狀態為「胃裡面沒覺得很滿，但對食物的熱情及進食速度下降。」《科學》期刊在2009年發表一項20年研究調查，發現每餐控制在7分飽的實驗猴子，生存率較無節制的多1.6倍，而且肌膚看來年輕、無皺紋，行動較為敏捷。這證明了7分飽可以美顏，並助維持精神狀態。

【凍齡美魔女｜李佩甄】李佩甄會戒吃甜品。(IG@sleepyjane415)

凍齡保養心得二：戒食甜品



糖分易使人變老，佩甄也曾指出，進食精緻甜品會令體內升糖不穩定，容易造成身體發炎，因此儘量都不吃甜品，以免影響膚質。曾經愛喝飲料她，現時轉以水及氣泡水替代，若想飲較甜的飲品，則會自行調製蜂蜜檸檬水。由於攝取糖分過量，易令血糖升高，當能量消耗後，剩餘的更會轉化為脂肪，於體內積聚，因此戒糖的話，還可幫助減肥。

【凍齡美魔女｜李佩甄】李佩甄自製瘦身湯維持身材。(IG@sleepyjane415)

凍齡減肥心得三：自製瘦身湯+一周飲食餐單



為了保養健康身材，佩甄更會自製瘦身湯，配合一周飲食計劃，以維持體重。瘦身湯製法簡單，只需將2至3個番茄、白菜、芹菜、2個青椒、2個洋蔥及6株蔥切粒，然後放進高湯內煮滾，再按喜好加入鹽、胡椒及芫茜等調味，以細火煮軟蔬菜便可。

在飲食餐單方面，第一日除香蕉外，只能吃水果及喝水。第二天則可喝湯，多吃蔬菜，晚餐食少量燒薯仔，而且期間不能吃水果、豆腐和粟米。而在第三天，可以較放縱，能夠任意吃生果、生菜及瘦身湯。其後一天便要節制，只能吃香蕉及飲低脂牛奶。之後可以開始吃肉，第五天可吃番茄炒牛肉，配合喝8杯水，以調整身體酸鹼度，並喝一次瘦身湯。第六天可以任食牛肉和蔬菜，喝一次瘦身湯，而在最後一天，則可以瘦身湯配一碗糙米飯，同時任食蔬菜，飲無糖果汁。

【凍齡美魔女｜李佩甄】李佩甄分享會用米酒浸浴。(IG@sleepyjane415)

凍齡減肥心得四：燒酒雞模式浸浴



近日天氣轉冷，手腳易感冰冷，影響血液循環。佩甄於社交網站分享自己的保暖法，指會以兩匙海鹽及兩杯米酒，加入浴缸水中，並進內浸浴，不消5分鐘便會感溫暖。不少網民都留言表示試過，有人更指「汗流很多，記得多補充水份。」由於血液循環加快，不僅有助燃燒更多脂肪，海鹽還有助去除角質，消除疲勞，同時讓肌膚更顯白裡透紅。