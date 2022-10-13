減肥｜4個逆齡減重秘訣　不戒口、單靠2個運動　減走30公斤脂肪

出道以來一直給人肉肉形象的台灣女歌手郭婷筠，前幾年因為多囊性卵巢症候群，再加上後來懷孕未控制好體重，一路胖至95公斤以上，不只健檢報告滿滿紅字，郭婷筠也坦言當時已經胖到影響生活，也逐漸失去了自信。



因為肥胖更不想「動」，也失去生活動力

今年剛推出新專輯《花開花謝》的婷筠，在鏡頭面前看起來容光煥發，曾經體重胖到巔峰的她表示，因為狼吞虎嚥和吃到飽的壞習慣，曾經連續三年的過年都吃到進急診。婷筠分享當時很容易喘、胸悶，似乎做什麼事情都會覺得很慵懶、提不起勁，也因為這樣反而更不想「動」。除了身體上的「活動」之外，生活也開始少了「動力」，甚至開始看自己不順眼、失去信心。

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減肥藥、埋線無一不試，直到身體狠狠抗議！

當人在缺乏自信想要改變的時候，只要有一點點希望都會躍躍欲試。婷筠和多數女孩一樣，也在減重這條路上跌跌撞撞，不當催吐、誤信來路不明的偏方，只要有機會瘦下來，她幾乎都嘗試過。直到身體狠狠地反彈抗議，婷筠才意識到很多不良的減重方式都是一開始有效，但後來就會嚴重復胖，甚至還會破壞身體代謝、生理週期、賀爾蒙穩定度，導致肥胖惡性循環。

成為人母後，反而更注重「健康」

2019年生下了兒子「小澎Q」，晉升為母親後開始意識到自身健康的重要性，當時老公彭正建議她去做健康檢查，加上聽到周遭有很多心因性猝死、中風的案例，令她決心再給自己一次機會挑戰瘦身，「我才30初頭，我的小孩還這麼小，為了自己身體健康，拼了！」

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郭婷筠減重秘訣

減重秘訣：飲食、運動，不二法門！

問起成功甩肉20幾公斤的關鍵，婷筠堅定地回答：「飲食、運動，不二法門！」她分享自己以前去泰式餐廳，一定要吃個3碗白飯才會覺得滿足，現在則不同，因為外食已經相對高熱量了，所以她會盡量不再攝取澱粉，「不是強烈禁止吃喜歡的東西，而是懂得從中取捨和平衡熱量」，心理上會覺得有吃到想吃的，能避免日後補償心理機制而暴飲暴食。

想吃就吃！用「雞胸肉豆腐」取代美式漢堡排

婷筠也分享自己日常的飲食菜單是「想吃什麼就吃什麼」，不過會加以變化調整成「健康版」，比如想吃米飯的時候，就會用「花椰菜米炒飯」代替；想吃美式漢堡排時，就會用雞胸肉和豆腐做成像漢堡排的食物，有時候也會喝魚湯、牛肉湯來補充高蛋白營養。

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簡單運動不受限！靠「跳繩」、「深蹲」甩肉

運動部分，婷筠也分享自己最常「跳繩」和「深蹲」，因為這兩個運動最不受環境限制，在家也能隨時動起來。而她的運動頻率是「跳繩」一次100～150下；「深蹲」一組10下，一次做3組，而且一週至少會這樣做2～3天。真的太累撐不下去時，還會一邊做運動，一邊看賣衣服的直播，告訴自己：「只要瘦下來，就能穿上它！」

循序漸進地「瘦身」才是最有效的方法

「持續在瘦就會有信心，也會更有動力繼續瘦。」經過一番努力，終於回到正常BMI值，婷筠也表示從以前就沒有要求自己要瘦到幾公斤，或是一定要瘦到模特兒身材，面對下半年要開始忙尾牙、商演、專輯籌備等，婷筠說：「只要在鏡頭上看起來順眼，身體健康、維持不復胖就好。」

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