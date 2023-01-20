抗衰老｜湯唯43歲零皺紋　4招保養秘技養出凍齡肌　抗皺靠補眠？

憑藉《分手的決心》湯唯早前在第43屆韓國青龍電影獎，奪得最佳女主角，成為第一位「非韓國人」青龍影后！ 43歲的湯唯以一襲銀色禮服，簡單盤起頭髮搭配著淡雅妝容，氣質滿滿！



不只如此，鏡頭拉近拍她時，她自然無瑕的好膚質，更讓人驚呼太凍齡了啊！今天，就來整理她曾在受訪時分享過的保養法喔~

43歲湯唯4招保養密技，維持肌膚最佳狀態！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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保養可以簡單，卸妝得要仔細

無論出席任何場合，湯唯的妝容永遠簡潔素雅，甚至拍戲時，也從來不懼素顏面對鏡頭！因為，她的肌膚完全頂得住鏡頭的考驗！不工作時，湯唯會選擇素顏，讓肌膚好好得到放鬆與呼吸。湯唯就曾分享過自己得保養觀點：保養可以很簡單，但絕對不能馬虎的就是卸妝！

從卸妝到洗面甚至到去角質，湯唯都會仔細並溫和做卸妝與清潔步驟。因為，她深信唯有徹底清潔肌膚，才是一切保養的根本。洗臉後，她會趁著肌膚還微濕時，趕緊擦上保養品，讓肌膚得到滿滿水分，同時也能好好的呼吸與放鬆。

依肌膚需求，調整保養法

湯唯曾透露經常帶妝熬夜拍戲，導致肌膚耗損嚴重，後來就懂得對症下藥的保養法則！像是遇到時差與氣候變化時，保濕就絕對要做足，同時早晚也會搭配面膜加強。倘若，覺得肌膚需要美白，會再加入淨斑修護之外，夏天會用清爽精華液，冬天改用滋潤的乳霜，依照外在環境與肌膚需求，調整保養品。不過，唯一不變的，就是每天保養最後步驟，就是用「油」按摩鎖水，同時也會由下往上按摩臉部、肩頸淋巴，難怪43歲的湯唯，臉龐、脖子線條超緊緻的啊！

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充足睡眠，消除肌膚疲勞

為了在高強度工作下，仍然保持最佳狀態，湯唯會隨身攜帶眼罩，一旦有空，就戴上眼罩休息。因為，她認為睡眠充足，會直接反饋在肌膚上，即使短短10分鐘補個眠，也能消除肌膚疲勞，比起用濃妝遮掩還來得更有效！

早起空腹喝水，愛喝湯水養膚

湯唯曾說過自己早上起床後，會空腹喝一杯600ml鹽水，不僅能加速腸道蠕動，還能提升身體新陳代謝之外，平時也會喝檸檬水，補水同時也補充維他命Ｃ，這也她維持水嫩肌膚的關鍵。另外，她也曾在受訪時開玩笑說，我姓湯，所以愛喝湯！即便工作再忙碌時，也會依照不同氣候與身體狀態調整煲湯食譜，維持和身體和肌膚的最佳狀態！

不過，面對女人最敏感的年齡問題，湯唯卻十分坦然的認為，年齡只是數字，代表人生不同階段，沒有任何抵觸。從容的態度，或許才是湯唯凍齡的真正關鍵！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】