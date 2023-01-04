今際之國｜三吉彩花7招養出逆天長腿、9頭身　3飲料助減肥清宿便

【三吉彩花瘦身保養｜今際之國的有栖2】Netflix劇集《今際之國的有栖》第2季於早前上架，自第2季開拍消息傳出以來已引起網民關注及熱討，其中在劇中飾演「安梨鶴奈」的三吉彩花，憑著高冷聰明角色性格成功引起劇迷關注，另外她的九頭比例好身材、嫩滑肌膚也成為了網民的熱討話題，大家也相當好奇究竟她是怎麼樣保養身形與膚質，《01女生》為大家盤點三吉彩花的7大保養秘訣！



【三吉彩花瘦身保養｜今際之國的有栖2】三吉彩花在劇中飾演「安梨鶴奈」的三吉彩花，憑著高冷聰明角色性格成功引起劇迷關注！（《今際之國的有栖》劇照）

現年26歲的三吉彩花，年僅11歲就以演員身份出道，憑著高挑身形出道不久已成為了日本知名雜誌的御用模特兒，而在Netflix劇集《今際之國的有栖》中飾演的「安梨鶴奈」也獲得不少好評，也令她人氣急速上升！

【三吉彩花瘦身保養｜今際之國的有栖2】三吉彩花在Netflix劇集《今際之國的有栖》中飾演的「安梨鶴奈」也獲得不少好評，也令她人氣急速上升！（《今際之國的有栖》劇照）

三吉彩花擁有171cm身高，長期維持100磅體重加上85cm逆天長腿與傲人的身材，成為了日本時尚界的寵兒，更有「新一代純慾女神」之稱號，另外值得一提的是三吉彩花與父親的感情甚佳，又會經常一起外出遊玩及勾肩搭背，曾經被人誤會過兩人是夫妻關係！

三吉彩花曾經在節目上分享過自己在高中時期仍然會跟父親一起泡澡，但這行為卻引來網民爭議！其實「親子共浴」在日本是很常見，但至於「父女共浴」一般在孩子初中左右，或當母親發覺女兒開始發育之後就會喊停了！

【三吉彩花瘦身保養｜今際之國的有栖2】三吉彩花與父親的感情甚佳，又會經常一起外出遊玩及勾肩搭背，曾經被人誤會過兩人是夫妻關係！（miyoshi.aa@IG）

三吉彩花之所以擁有好身材、好肌膚，保養工夫也絕對不可以懶下來！從飲食及生活習慣下手，保養出白皙皮膚及纖細身材，立即看看三吉彩花的7大保養秘訣！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法1：均衡飲食

瘦身減肥向來都是由飲食入手，要維持身形並非只有節食這方法，三吉彩花平日會攝取大量蔬菜及水果，盡量多菜少肉。她也沒有刻意節食，基本上想吃甚麼就吃甚麼，如果前一日吃得太過豐富的話，第二日就吃清淡一點吧！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法1：均衡飲食（miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法2：自製低卡蘿蔔蛋花湯清宿便

白蘿蔔屬於低卡食品，而且含有豐富食物纖維，吃一碗有助立即增加飽腹感、降低食慾！加上食材中含有消化酵素，可以幫助排清宿便，對瘦身減肥起到很大作用！蘿蔔蛋化湯的烹調方法非常簡單，只需準備4分1條白蘿蔔、半條紅蘿蔔、3至4隻冬菇、4分1顆洋蔥、少許芹菜及2隻雞蛋。

然後將蘿蔔切塊及將冬菇切絲，放入800ml沸水之中繼續煮沸，煮熟後可加入少許胡椒粉及日式醬油件調味，然後加入打發好的雞蛋，待一會兒後最後加入洋蔥及芹菜就完成了！簡單易煮，而且減肥功效顯著，是女生們的減肥好物！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法2：自製低卡蘿蔔蛋花湯清宿便（miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法3：以五層龍茶及蕃茄汁作日常飲料

五層龍茶有助於穩定血糖值，在餐前喝一杯則有助抑制碳水化合物中醣份的吸收，亦有助改善排便問題。蕃茄汁貼含有茄紅素及豐富維他命，每日喝一杯有助抗氧化及美白肌膚，這種飲料的確有效幫助由內到外調理身體，保養肌膚之餘亦能養出易瘦體質！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法3：以五層龍茶及蕃茄汁作日常飲料 （miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法4：分階段補水

不時聽說：「女人是水造的」，所以補充水分不論是對肌膚保養還是養出易瘦體質也相當重要！喝水固然重要，但喝對時間也非常緊要！三吉彩花曾分享指，她補充水分的時間會集中在早上及下午，到了晚上就會避免喝太多水，以免出現水腫情況。

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法4：分階段補水（miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法5：集中腹肌訓練

除了飲食習慣外，適量運動、操練也非常重要！三吉彩花在每天起床後就會先做一些簡單拉伸動作，幫助喚醒肌肉、促進血液循環，預防身體水腫。日常鍛鍊就會集中於核心肌群。三吉彩花每天會做至少3組20下的仰臥起坐來鍛鍊腹部肌肉，難怪她擁有如此迷人的腹肌線條吧！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法5：集中腹肌訓練（miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法6：睡前按摩小腿

每晚臨睡前無論多麼累，也不要忘記輕輕按摩小腿，放鬆腿部肌肉！三吉彩花在每天睡前都抬腿，放鬆腿部繃緊的肌肉，再配合乳液或按摩油輕按小腿，適當地放鬆小腿肌肉，才能養出纖長的腿型，三吉彩花的美腿就是這樣保養的！

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法6：睡前按摩小腿（miyoshi.aa@IG）

今際之國｜三吉彩花瘦身保養法7：注重防曬保濕

除了傲人的身材外，三吉彩花的肌膚保養同樣得宜，養出白皙透亮的肌膚全靠她平日注重防曬及保濕！三吉彩花勤於塗防曬，每次拍外景都會撐著傘子及穿上長袖外套防曬。保濕方面，化妝水、精華、乳霜絕不能少，在睡前更會用精油按摩全身，幫助滋潤肌膚，同時不忘用精油按摩胸部，養出堅挺彈性美胸。