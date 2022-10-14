小女子｜金高銀2個月速減8kg靠看吃播？7招減肥護膚秘訣女生必學

【金高銀減肥護膚／小女子】Netflix韓劇《小女子》自播出以來已引起一眾韓劇迷紛紛討論，日前更播出了大結局，在劇中飾演「吳仁珠」的金高銀憑著神演技成功引起關注！金高銀由《奶酪陷阱》的洪雪，至《鬼怪》中的「鬼怪新娘」，到《小女子》中的「吳仁珠」，見證她人氣與演技一步一步地躍進！

為了保持在鏡頭前的最佳狀態，當然少不了獨特的保養與瘦身秘訣吧！金高銀甚至試過為了拍戲而增肥，後來卻在2個月速減8kg，讓《01女生》為大家整合金高銀的7大減肥護膚秘訣吧！



Netflix韓劇《小女子》自播出以來已引起一眾韓劇迷紛紛討論，日前更播出了大結局，在劇中飾演「吳仁珠」的金高銀憑著神演技成功引起關注！（《小女子》劇照）

小女子｜金高銀減肥護膚法1：每餐吃7分飽

金高銀本來身形纖瘦，但曾為了一部電影拍攝特意增磅8kg，而在電影拍攝結束後，她就透過飲食與運動，在短短2個月就成功減掉8kg，效果相當顯著！而金高銀的減肥秘訣，主要是透過控制食量，她會制定健康減肥餐單，多吃蔬菜，少吃澱粉質，並控制自己每餐只可吃至7分飽。

小女子｜金高銀減肥護膚法1：每餐吃7分飽（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法2：每天看吃播

減肥期間最大的掙扎莫過於肚子餓時不能吃，但為了達至瘦身效果，這時候也要忍一忍口。在感到餓時，金高銀就會看吃播來獲得滿足感，望了當吃了，透過「望梅止渴」來抑制食慾，從而控制食量幫助減肥。

小女子｜金高銀減肥護膚法2：每天看吃播（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法3：補充大量水分

補充水分對瘦身或肌膚保養都有很大的作用，金高銀曾經分享指自己每日會喝至少2公升的水，在飯前喝水有助增加飽足感降低食慾，亦能促進腸胃蠕動改善便秘問題，喝水也有助為肌膚補充水分，令皮膚狀態變得更好！

除了清水以外，金高銀在拍攝時有時也會飲用麥茶，有助保養喉嚨之餘，麥茶有利消化，能助肌膚、體內代謝毒素，對女生有益及有助維持身材。

小女子｜金高銀減肥護膚法3：補充大量水分（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法4：毛巾操伸展

除了控制飲食之外，運動對減肥瘦身也相當重要！金高銀會透過「毛巾操」伸展運動針對鍛鍊腰、肚、臀，練出小蠻腰、腹肌與蜜桃臀，有助燃燒脂肪達至瘦身效果之餘，亦能維持完美身形線條體態。

小女子｜金高銀減肥護膚法4：毛巾操伸展（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法5：7天面膜急救法

作為藝人，休息時間不穩定很容易令皮膚狀態變差，就連化妝後也難以遮蓋暗沉肌膚！這個時候，金高銀就會實行「7天面膜急救法」，一個月選一星期，每天敷一次面膜，為肌膚密集式急救補水，能有助臉部肌膚重現水潤亮澤！

小女子｜金高銀減肥護膚法5：7天面膜急救法（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法6：每3小時補防曬、每4小時替肌膚補水

金高銀著重防曬與保濕，在外出前必定會搽上防曬產品，在街上亦會每3小時補搽一次，難怪她的膚質如此白滑透亮！保濕亦相當重要，金高銀會隨身攜帶保濕產品，隨時隨地為肌膚快速補水，每隔4小時就保濕一次，確保肌膚不會因天氣問題而導致缺水及乾裂！

小女子｜金高銀減肥護膚法6：每3小時補防曬、每4小時替肌膚補水（ggonekim＠IG）

小女子｜金高銀減肥護膚法7：自製保養品

金高銀會把保濕霜與美容油以2：1的比例混合，然後帶到街上隨時隨地使用，為肌膚帶來即時的保濕及滋潤效果。