巴西19歲女家中DIY染髮後慘變「豬頭」　頭皮滲黃色不明液體

巴西一名19歲網紅在家中自行DIY染髮後，出現嚴重的過敏反應，頭皮不但不斷滲出不明液體，臉部更慘變「豬頭」，讓她痛不欲生。事後，她在社交網上公開自己的慘痛經歷，告誡女生染頭髮前謹記要做一件事。



巴西19歲網紅Luisa準備慶祝生日，於是決定自行在家中染髮。（IG @luluziinha33）

巴西19歲網紅Luisa準備慶祝生日，於是決定自行在家中染髮。怎料，染髮後竟出現嚴重過敏反應。染髮翌日，Luisa的頭皮不斷滲出黃色的不明液體，還伴隨頭皮發炎等症狀。2日後，Luisa的臉部嚴重浮腫，包括：額頭、眼睛和臉額，右眼更因頭皮液體滲透而睜不開。Luisa表示自己當時感到十分不適，照到鏡子時忍不住哭了起來，十分擔心因爲DIY染髮而毁容：「我的臉就像怪物一般」。

幸好接受治療後，Luisa已經完全康復，回復原本的樣貌。她透露自己過往曾DIY染髮，一直都沒有任何問題，多年來亦使用同一品牌的染髮劑。為了安全起見，Luisa更在染髮前按説明書指示，進行了染髮劑廠商建議的48小時過敏測試，確保自己對染髮劑中的化學物料沒有異常反應後，才進行染髮。怎料還是發生意外：「證明了長時間使用的染髮品牌亦不一定安全，普遍染髮劑提供的48小時過敏測試，其安全性似乎仍不足夠。」

Luisa最後提醒女生們染髮前一定要做足功課，仔細檢查清楚染髮劑中每一種化學成份，不要只靠廠商提供的48小時過敏測試，以免在染髮後感到不適或出現過敏症狀。