真人實測不塗防曬後果可大可小！網紅揭慘痛經歷兼比同齡人老10歲

防曬｜不少女生都可能對防曬有誤解，不外出、不到戶外活動、不曬太陽都毋須塗防曬，但是一切都是大錯特錯。其實防曬是護膚其中一項重要一環，防曬不但防曬傷、曬黑外，同時有效減慢皮膚老化，可預防皮膚疾病，因此一年四季防曬都是必不可少的護膚品。



防曬｜防曬不但防曬傷、曬黑外，同時有效減慢皮膚老化。（ tiktok@janetstone108）

網紅親揭慘痛經歷 不塗防曬終患皮膚癌

外國有一名網紅以自身的經驗跟大眾分享不塗防曬的後果，這名女生幾乎每天都是開車上班，在開車過程間，她有半邊臉都會曝曬於陽光之下。她坦言年輕時毫不在意自己的肌膚狀況，殊不知長久之下，被皮膚科醫生診斷出有「黑色素瘤」，又稱為皮膚癌。

防曬｜外國有一名網紅以自身的經驗跟大眾分享不塗防曬的後果。（ tiktok@janetstone108）

這位外國網紅的皮膚不但長期泛紅，相比同齡的人，她的皺紋又多又深。從照片可見，她的右邊臉比起左邊臉明顯比較嚴重，正正由於她每天開車時，右邊臉長期曝曬於陽光下，導致右邊臉積累而成的結果。為了警戒大眾，她不惜把自身經歷分享給大家，如今她已經經歷過6次手術並處於第3周的局部化療：「當你坐在汽車的左邊，同時又不喜歡塗防曬，這就是你會得到得結果！」

防曬｜女生的皮膚不但長期泛紅，相比同齡的人她的皺紋又多又深。（ tiktok@janetstone108）

常見的三種皮膚癌+成因

根據仁安醫院官網，皮膚癌的患病率以白種人最常見，黃種人次之，黑種人最低。常見的三種皮膚癌有基底細胞癌、鱗狀細胞癌及惡性黑色素癌。

惡性黑色素瘤是最為惡性及罕見的皮膚腫瘤，可發自正常皮膚或由普通黑痣轉化而成，亦可來自內臟﹔其癌細胞生長迅速，並可蔓延全身。成因可能與日光有關。如證實患上惡性黑色素瘤，應儘快作廣泛的切除，必要時附近的淋巴結也需要清除。但情況已擴散的話，就只能做全身性化學療法。

防曬｜常見的三種皮膚癌+成因（《赤沙印記＠四葉草.2》劇照）

惡性黑色素瘤的早期4大現象



1. 黑痣邊界不規則，鋸齒狀或有衛星狀斑點色澤分佈不均勻

2. 色調深淺不一

3. 表面不平

4. 短期黑痣增大黑痣流血及潰損

黑痣流血及潰損



避免長期曝曬：防曬膏的選擇要具備下列兩個保護數值

1. SPF(防止紫外光線B)大過35

2. PA(防止紫外光線A)++，+++

3. 進行戶外活動前15分鐘，需于皮膚上塗上防曬膏

4. 如長期在戶外日照曝曬，需在兩小時後再次塗抹