洗頭、護髮6大常見錯誤　洗頭水直接搽落頭髮、不吹頭令髪質變差

奇怪，明明每天都有認真洗頭，也花大錢投資了昂貴的洗護髮品，但髮質卻越來越爛，到底問題出在哪？！



姐妹們平常有認真檢視自己的洗頭方式嗎？其實很多人在洗頭、吹頭的環節就犯了傷髮大忌，這次特別整理出6個常見NG洗護方式，快看看自己是不是踩雷了！

6個最常見的NG洗頭、護髮方式！姊妹們別再那麼馬虎了~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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6個常見的NG洗護方式

1. 用高溫熱水洗頭

很多女生洗澡時偏好高水溫，總覺得熱熱的洗起來才舒服，特別是最近開始變冷了，又更喜歡洗熱水澡。頭皮和臉皮一樣，遇到過熱的水溫，不僅會產生刺激，也會洗掉過多的油脂，使頭皮的保護層減弱，導致髮質變得越來越乾燥、脆弱。建議洗髮時水溫可調整在 37～40 度左右的溫度，接近自身體溫會是最好的選擇。

2. 洗頭水直接抹頭髮

姐妹們平常的洗頭習慣是什麼呢？很多人會了節省時間，常常都是擠了洗頭水後就直接往頭髮抹，這個動作千千萬萬不可，在濕髮的狀態下，毛麟片是張開的，也是非常脆弱的狀態，這時只要過度摩擦都容易傷害髮質。最好的方式建議擠出適量的洗髮品後，先加水在手上搓揉成泡泡，再往頭上帶，記得清潔時要著重的是「頭皮」而不是髮絲的清潔，且要要以指腹輕柔按摩，切勿用指甲摳抓。

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3. 忽略頭皮清潔

隨著外界環境、不良飲食與作息等等因素，都會使頭皮面臨快速老化，髮質也會跟著變脆弱與乾燥。日常正確的頭皮護理有助於髮絲好好生長，如果有頭皮問題困擾的姐妹們，建議還是要針對頭皮的屬性挑選對應的洗髮產品，調理出健康的頭皮環境，才能長出強韌光澤的髮絲。

4. 擦乾頭髮大力搓揉

洗完頭髮後，因為毛麟片沒有閉合，這時候如果拿毛巾直接用力搓揉，不僅會讓頭髮更糾結，也會造成毛麟片受損傷害髮質，吹頭後會很明顯發現頭髮變更毛躁。也不建議直接用梳大力梳開，建議可以先用乾淨毛巾「按壓」乾多餘的水分，可以搭配抹上護髮油或乳，讓頭髮柔順後再梳理，並吹乾頭皮及髮絲。

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5. 洗後不吹頭髮

很多長髮的姐妹們，不愛洗頭的原因之一其實就是討厭吹頭髮！但洗頭後真的不能懶，千萬不能放任頭髮自然乾，或拿條毛巾包起來敷衍了事，小心頭皮在潮濕狀況更容易易增加不適問題，甚至出現乾癢、異味，影響頭皮健康。

6. 熱風過度吹頭

經常做造型的姐妹們一定特別有感，髮絲容易變得乾燥甚至出現分叉，那是因為熱工具也會傷害髮質。建議洗完頭髮後，可以選擇低溫吹髮，在吹到8分乾時，切換至冷風模式，不僅能收縮毛鱗片讓髮質更柔順，還可以有關閉頭髮角質層的作用。這樣的吹頭方式會發現，吹乾頭髮後不僅不毛躁，髮絲摸起來還會很順、很亮喔！

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