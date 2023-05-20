頭瘡｜暗瘡生到上頭皮？皮膚醫生授洗頭技巧、控油髮品遠離毛囊炎

雖然還未到端午節，但天氣已開始悶熱，不僅臉部會長痘痘，連頭皮也來參一腳，真的是太崩潰了！



到底為什麼頭皮會長痘痘？日常又該如何養護頭皮避免頭皮痘？來聽聽台灣專業皮膚科醫生黃毓雅給妞妞們的頭皮抗痘叮嚀！

頭皮長痘痘真的好煩啊！到底要怎麼挑洗頭水？怎麼洗？聽專業醫生的準沒錯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

為什麼頭皮也會長痘痘？

妞妞們有過頭皮長痘痘的經驗嗎？摸起來腫腫痛痛的，有時候不小心摳抓到還會大爆痛甚至流血！到底為什麼會冒出頭皮痘痘？皮膚科黃毓雅醫生說明，頭皮是全⾝毛囊量、毛髮最旺盛的地⽅，容易呈現潮濕出油的狀況，不論是痘痘的座瘡桿菌，或是皮屑芽孢菌毛囊炎的⾺拉色菌，都容易伺機增加，通常「臉部容易長痘痘的人，頭皮也容易跟著冒痘痘」，也就是產生所謂的「皮屑芽孢菌毛囊炎」，這與頭皮健康環境、頭皮是否清潔完全，以及季節氣溫有關；若是短期內，突然增加⼤量的頭皮痘痘，則需同時留意髮油、髮蠟是否含有過多矽靈或油脂，增加角質堵塞的可能。

同場加映：脫髮危機｜搶救男友髮際線5大護髮習慣 髮型師曝4大徵兆要留神！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

頭皮痘好發的部位？

黃毓雅醫生提醒，頭皮毛囊炎的復發機率高，通常髮髻周圍痘痘較多的患者，特別容易有痘痘、丘疹蔓延長到頭皮上的問題，像是後腦勺、髮際線周圍都是容易好發的部位，當頭皮養護不當或正值壓力大的時候，容易讓毛囊炎伺機增加，因此做好頭皮內外雙重保養，掌握正確清潔頭皮、維持睡眠作息、飲食正常、補充適當的維他命及礦物質，皆是降低頭皮毛囊炎復發的重要關鍵。

同場加映：護髮｜陳妍希豪言：頭髮多到掉不完！公開5大護髮、修飾圓臉秘訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

頭皮長痘清潔方法

如果頭皮長痘痘了，黃毓雅醫生建議選擇具有除菌、或是減低發炎的成分（如維他命B、甘草次酸等），同時本身質地較為清爽的洗頭水，並且於洗髮時留意頭皮的清潔養護，掌握正確清潔頭皮的方式：包含不要過度地摳抓頭皮，應使用指腹、適當的水溫（攝氏38度的水）；洗髮後，儘快將頭皮擦乾吹乾，讓頭皮呈現通風乾爽的狀態，避免頭皮毛囊炎再復發。

居家頭皮洗護推薦清單

艾瑪絲5α高效控油洗頭水

專為油性頭皮研發，弱酸性胺基酸潔淨成分，綿密細緻泡沫，深入毛孔徹底清潔油垢，溫和包覆油脂不刺激。

好剪才髮物所松針洗髮凝露

從天然五松針中萃取的控油成分，能夠溫和且深層的洗淨，非常適合容易出油的頭皮使用，同時能調理頭皮油水平衡。

juliArt 甘草次酸角質淨化液

添加甘草次酸複合物及檸檬酸複合物，漸進式控油及調理頭皮，使其清爽不油膩，且可溫和軟化老廢角質，改善毛孔的問題。

小巴黎SPA級香水控油洗頭水

許瑋甯女神愛用的小巴黎，這瓶暱稱「小綠」的SPA級香水控油洗頭水，添加七葉樹籽萃取、滿天星、藥鼠尾草等，不含矽靈、色素、塑化劑，共推出小蒼蘭、鏡中之我兩款香味選擇，妞妞們可依照自己的喜好入手。

Hair Rituel by Sisley賦活重升極淨喚活洗頭水

使用獨家植物極淨因子，源自於純淨植物萃取成分，不使用化學界面活性劑，完整守護髮肌天然屏障且不傷害髮肌皮脂，真正達到智慧淨油的完美境界 。

台灣皮膚科醫生黃毓雅

現職板橋黃皮膚科診所專任主治醫生。經歷：中華民國皮膚專科醫生▪台大醫院皮膚部醫生▪台北市立聯合醫院皮膚科醫生▪台北醫學大學醫學士▪台灣大學流行病學與預防醫學碩士



延伸閱讀：

IU同款「NB焦糖奶茶防水跑鞋」台灣開賣！New Balance解鎖4雙雨天神器

《初戀》佐藤健掀回憶殺！跟上2023髮型大勢「旋紋燙」帥出新高度，2重點凸顯五官

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】