王心凌靠正確站姿坐姿減肚腩　5動作維持41kg、八分飽養出小鳥胃

【王心凌｜凍齡】台灣女星王心凌當年憑歌曲〈愛你〉及〈Honey〉等，曾得「甜心教主」之稱，雖然事隔逾18年，現年40歲的她，至今依然看來甜美年輕，不見任何老態。早前她於社交平台分享最新近照，以純白針織貼身造型迎接兔年，展現出性感活力氛圍，迷倒一眾粉絲，大呼「漂亮」、「臉都沒變」，甚至有人稱讚為「夢中情人的樣子」。除了年齡數字一直增長，王心凌的外表和身形幾乎沒變，到底她有甚麼凍齡保養秘密呢？



【王心凌｜凍齡】王心凌於社交平台分享最新近照，以純白針織貼身造型迎接兔年。(IG@cyndiloves2sing)

王心凌曾在訪問時，表達對甜美形象的看法。她認為自己的甜美，並非明星人設，而是真性情，並接受這樣的自己，「甜美就是我的特色，我天生就是長這個樣子，沒有辦法就是都是圓圓的。所以我的聲音就是這樣。」王心凌亦表示會接受慢慢老去，樂意優雅地變成「甜心奶奶」。雖然年紀漸長，她依然有心有力，早年更奪節目《乘風破浪3》總決賽冠軍，深得粉絲們喜愛。此外，她在出道十多年時，曾言體重保持在41公斤，令人非常羨慕。

【王心凌｜凍齡】王心凌會選吃八分飽，不會挨餓的同時，也不會撐大胃部。(IG@cyndiloves2sing)

王心凌凍齡法一：八分飽

每次食飯時，有人會把胃部塞得滿滿，減少食太多零食；有人則會少食多餐，避免攝取過多卡路里。而王心凌則會選吃八分飽，不會挨餓的同時，也不會撐大胃部。她會選擇營養均衡的餐單，如蛋白質、五穀和青菜等，並會吃到「感覺飽腹，但再吃幾口仔還可以」的狀態，配搭細嚼慢咽，自然能養成小鳥胃。

【王心凌｜凍齡】為塑造好身材，王心凌在坐著時都不會全部靠後躺。(IG@cyndiloves2sing)

王心凌凍齡法二：坐姿站姿同講究

我們易因微細習慣而長胖，同時可靠細小改變來減肥。為塑造好身材，避免肚腩脂肪積聚，王心凌在坐著時，都不會全部靠後躺，並維持「八分滿」的狀態，以保持腰背挺直，減少贅肉及腰酸背痛。此外，王心凌在走路時，還會「挺腰收腹」，不僅能鍛鍊核心肌力，減少勞損問題，還可改善寒背問題。

【王心凌｜凍齡】王心凌曾在小紅書分享瑜伽環伸展法。(王心凌小紅書)

王心凌凍齡法三：瑜伽環伸展

除了一般帶氧運動及體能訓練，王心凌也會積極做伸展，練出好看的身形曲線。她曾在小紅書分享瑜伽環伸展法，指瑜伽環有效輔助伸展、鍛鍊背部和放鬆肌肉。她教授，先將瑜伽環的凹位，放在頸後，然後雙手握兩邊，像翅膀般拍動，再將左手向後屈曲，以瑜伽環輔助手臂，拉向另一邊，並換位重複。完成後，可以舉高雙手、緊握兩邊瑜伽環，以固定姿勢，其後可以扭向左右延伸。

此外，瑜伽環可伸展雙腳，練出筷子腿。王心凌分享，可以伸直雙腳，利用瑜伽環抬腿，其後可將雙手伸後抓著瑜伽環，並抬高，以活動背部肌肉。

【王心凌｜凍齡】王心凌認為睡眠質素非常重要。（IG@cyndiloves2sing）

王心凌凍齡法四：優質睡眠質素

相信不少女生都有捱夜問題，王心凌則認為睡眠質素非常重要，表示有時忙於拍劇，皮膚容易長出紅疹，故此時都會早早睡覺，讓身體機能修復肌膚細胞，消褪紅疹之餘，有效提升肌膚明亮度，看來更為精神活力。

【王心凌｜凍齡】王心凌在美白保濕方面，花費不少功夫。(IG@cyndiloves2sing)

王心凌凍齡法五：每周敷兩次面膜

王心凌在美白保濕方面，花費不少功夫。她是位面膜愛好者，會在忙碌工作、沒時間保養時，使用面膜，並以美白和保濕為主，讓肌膚更飽滿和提亮。她每周都會敷面膜兩次，平日亦會多攝取維他命C及纖維，增加美白功效，同時排毒。