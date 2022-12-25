48歲郭羨妮近距離拍零瑕素顏　獲封凍齡女神、每日睡12小時美容覺

【凍齡美魔女｜郭羨妮】不少女藝人淡出娛樂圈後，都會被拍到樣貌和身材走樣，然而現年48歲的郭羨妮，即使在7年前約滿無綫後，至今肌膚及身材皆維持得很好，更被網民封為「凍齡女神」。郭羨妮日前於社交網站，分享與愛貓的近照，展示剛醒來後的素顏，看來肌膚白滑，十足30歲出頭的女生，甚至比不少年輕人膚質更好，令人羨幕，到底郭羨妮有甚麼凍齡秘笈呢？



【凍齡美魔女｜郭羨妮】郭羨妮日前於社交網站，分享與愛貓的素顏照。(IG@sonijakk)

【凍齡美魔女｜郭羨妮】郭羨妮出道至今肌膚保持得好好。(《尋秦記》劇照)

郭羨妮凍齡法一：12小時睡眠



休息是最好的美容方法，不僅可以減壓，亦能讓身體回復狀態。郭羨妮早前回到幕前拍劇，受訪時便提到，答應復出的要求，便是每日至少有12小時的睡眠時間，並解釋以前拍劇，試過3日3夜沒休息，故若不能睡覺的話會感害怕。她更謂，「我要漂亮嘛，要睡多點才會漂亮。」

外媒BBC曾在2017年引述一項研究，發現睡眠充分的女生，吸引力較高，看來更美，因此郭羨妮要求12小時休息時間，或許是凍齡的最大關鍵。

【凍齡美魔女｜郭羨妮】郭羨妮無懼近距離自拍。(IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡法二：蔬菜汁消脂、戒碳水化合物



愈多人減肥時，都會減少攝取碳水化合物，亦有不少研究顯示減糖的好處。郭羨妮曾在懷孕時，體重由108磅急升至接近170磅。為儘快回復原來體形，她在產後開始飲蔬菜汁，以補充體內所需，更快修復身體細胞，並助促進排毒，增加飽腹感，達致減肥作用。郭羨妮平日亦會減少攝取碳水化合物，餸菜以清淡為主，讓自己更快瘦下來。

【凍齡美魔女｜郭羨妮】郭羨妮靠蔬菜汁減肥。(IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡法三：每周敷2次面膜



身為媽媽，郭羨妮不時忙於照顧女兒，因為保養都以精簡為主。她自言甚少去美容院，反而最愛留在家中敷面膜，每星期兩次，以減少肌膚負擔。

【凍齡美魔女｜郭羨妮】郭羨妮平日都要照顧女兒。(IG@sonijakk)

郭羨妮凍齡法四：選擇精華最重要



曾言屬於乾性肌膚的郭羨妮，使用護膚品時，都非常注重緊緻抗皺精華，會選滋潤易吸收產品來減淡乾紋，「對我而言，精華素是護膚環節中最重要的步驟。」她不時於社交網站分享Dermacept的精華及眼霜，指已使用多年，用後肌膚更有光澤感。