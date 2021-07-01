美腿保養｜莫文蔚睡前拉筋維持「筷子腿」 行路秘訣可邊行邊瘦？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-01 18:00

莫文蔚（Karen）最近舉行大型巡迴演唱會，又推出歌曲《婦女新知2021》，造型多變，而莫文蔚的纖瘦身形以及長腿也令人羨慕，天生優勢，也歸功後天工夫，她曾特別提到會以 「貓步」方式行路，邊行邊瘦，睡前拉筋亦助練出美腿。

莫文蔚於演唱會還原25年前唱片封面《全身莫文蔚》經典瞓梳化一幕，她曾指其纖瘦身形以及長腿優勢一半靠天生、一半靠保養，保持良好飲食習慣以及運動。(mokabyebaby@Insatgram)

51歲莫文蔚身形宛如當年 網民大讚身材逆天

51歲莫文蔚入行至今保養得宜，無論外貌還是身形宛如當年。在剛完結的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》中，莫文蔚一如既往穿上多套緊身服裝以性感造型示人，大騷其104厘米長腿，更穿上肉色鑲鑽緊身衣還原25年前唱片封面《全身莫文蔚》經典瞓梳化一幕，勻稱筆直、結實無贅肉的美腿教人羡慕。

莫文蔚的纖長美腿一向被網民大讚不像真實年紀：「這身材簡直逆天」、「保養得好好」、「這雙腿太美了」、「呢副身材令好多肥妹仔喊出嚟」，甚至有傳聞指曾演唱會主辦方為莫文蔚的雙腿購入高額保險。

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莫文蔚5大美腿秘訣 注意飲食以外全靠「貓步」走路方式？

莫文蔚曾表示修長的美腿靠先天因素之外，亦歸功於後天保養，同時也要保持良好飲食習慣。

莫文蔚在小時候原本想學芭蕾舞，但她的媽媽指芭蕾對腿部壓力很大，容易導致腿粗，所以讓她學民族舞。而莫文蔚在一路成長以來都特別注重腿部運動來保養美腿，不過就會進行一些簡單運動以鍛鍊腿部線條，避免肌肉過於發達。

莫文蔚其中的日常腿部運動及保養秘訣，就是以急步或「貓步」方式走路，採用類似模特兒走天橋的姿勢，將雙腿交錯，步幅統一地走直線，每次進行30分鐘至1小時，走路時步速有多快就走多快，有指這樣能夠矯正骨盆，邊走邊瘦大腿。

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