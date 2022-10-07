記者分享4招妝前急救保養大法　改善乾肌、黑眼圈打造透亮妝容

【護膚｜妝前急救保養】天氣不穩定令肌膚狀態變差，早上起床時發現臉部肌膚乾燥又暗啞，上妝很易出現卡粉問題，加上粉刺、毛孔及黑眼圈等小狀況，無論多高超的化妝技術也難以遮蓋！《01女生》為大家分享4招妝前急救保養大法，助女生們打造貼服透亮妝容，下次遇到肌膚狀態不理想時也不用擔心了！



護膚｜妝前急救保養大法1：水乳濕敷法

用化妝水濕敷有助快速為肌膚補水、急救乾燥肌膚很多人都知道，但原來再配合一步可為效果加乘？「水乳濕敷法」在日韓相當流行，早上洗臉後可先用化妝水浸濕化妝棉，然後敷在額頭、鼻子、臉頰、下巴等重點位置，再在化妝棉外面薄薄的塗抹一層乳液或乳霜，這步驟有助加快精華水滲透吸收及減慢化妝水蒸發，敷約5分鐘後肌膚便能瞬間回復水潤亮澤了！

濕敷雖然有效但不要天天濕敷，每次濕敷的時間也不宜太長，否則會弄巧反拙啊！在濕敷後也應該即時搽上保濕產品作後續保養，以免肌膚再次回復乾燥狀態，挑選化妝水時也建議選擇天然溫和、低敏、無香料色素及無酒精成分添加的化妝水，避免出現敏感不適。

【護膚｜妝前急救保養】濕敷雖然有效但不要天天濕敷，每次濕敷的時間也不宜太長，否則會弄巧反拙啊！（黃寶瑩 攝）

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【護膚｜妝前急救保養】記者推薦：Fresh 玫瑰深層保濕柔膚水 250ml HK$390、Fresh 玫瑰深層保濕面霜 50ml HK$410（黃寶瑩 攝）

護膚｜妝前急救保養大法2：眼膜面膜雙重保濕

除了濕敷後，敷面膜也能快速改善肌膚乾燥問題，如果大家想節省時間及加強保濕效果，推介大家眼膜面膜同時敷，先把眼膜敷在眼底位置，再敷上面膜，為臉部肌膚雙重保濕，作全臉徹底護理。早上起床，眼部或會因睡眠不足導致浮腫問題嚴重，大家可把眼膜雪藏使用，幫助減退黑眼圈及改善浮腫，亦可為其後的化妝步驟省點工夫！

護膚｜妝前急救保養大法2：眼膜面膜雙重保濕（黃寶瑩 攝）

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【護膚｜妝前急救保養】記者推薦：FANCL 水活嫩肌精華面膜、FANCL 膠原煥活精華眼膜（黃寶瑩 攝）

護膚｜妝前急救保養大法3：護膚油溫和去角質

有時候肌膚過於乾燥，怎樣搽保濕產品也難以吸引，無法改善卡粉狀況。如果想幫助護膚品吸收，不妨試下在妝前清潔前先溫和去角質！單一使用磨砂產品，擔心會對皮膚造成刺激，可以嘗試把護膚油混合磨砂產品，然後塗上臉上輕輕畫圈按摩，溫和地去除肌膚表面角質及平滑毛孔，有助於護膚品吸收之餘，亦能令底妝更貼服！

護膚｜妝前急救保養大法3：護膚油溫和去角質（黃寶瑩 攝）

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護膚｜妝前急救保養大法4：妝前眼部護理

黑眼圈問題用厚重粉底、遮瑕也難以遮蓋，所以妝前眼部護理時相當重要！在化妝前，可在眼周搽上眼霜，再配合打圈按壓及向外拉提幫助眼霜吸收，並有助促進血液循環減淡黑眼圈，持續這樣做，還有助消退眼紋！

護膚｜妝前急救保養大法4：妝前眼部護理（黃寶瑩 攝）

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