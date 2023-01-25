記者拆解4大卸妝產品類別　卸妝油、卸妝膏哪種最適合自己膚質？

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】不時聽說，清潔是護膚中最重要的一步，肌膚清潔得不夠徹底，怎樣使用保養品也難以好好保養肌膚！至於卸妝，挑選適合自己的卸妝產品也是一門高深學問，卸妝產品固然要卸妝卸得徹底，但原來不同膚質均適合不同類型的卸妝產品，讓《01女生》為大家拆解4大卸妝產品類別！



【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】《01女生》為大家拆解4大卸妝產品類別！（陳葦慈 攝）

市面上推出了多款不同卸妝產品類別，卸妝水、卸妝油、卸妝膏及卸妝啫喱是其中4款最普遍的卸妝產品，想知道自己適合用哪種類別，就要先了解自己是乾性、中性、油性還是混合性膚質，立即看看每款卸妝產品具有甚麼特質吧！

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】市面上推出了多款不同卸妝產品類別，卸妝水、卸妝油、卸妝膏及卸妝啫喱是其中4款最普遍的卸妝產品。（陳葦慈 攝）

卸妝產品類別｜卸妝水：清爽不油膩

卸妝水的質地清爽不油膩、性質溫和，而且不需要乳化就可以輕鬆卸除彩妝。一般用卸妝水卸妝都會配搭化妝棉使用，先用卸妝水沾濕化妝棉，再以按壓方式輕輕抹走臉上彩妝，但要注意卸妝時不要過度用力拉扯肌膚。卸妝水適合各種膚質，沒有油膩感不易生痘痘，不過卸妝水清潔力不算高，但用於卸除日常淡妝也絕對沒問題。

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝水：清爽不油膩（陳葦慈 攝）

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝水適合各種膚質，沒有油膩感不易生痘痘，不過卸妝水清潔力不算高，但用於卸除日常淡妝也絕對沒問題。（陳葦慈 攝）

▼▼▼記者推薦：BIODERMA 深層卸妝潔膚水 500ML HK$74；pHisoderm益生菌溫和卸妝水300ML HK$180▼▼▼

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】記者推薦：BIODERMA 深層卸妝潔膚水 500ML HK$74；pHisoderm益生菌溫和卸妝水300ML HK$180（陳葦慈 攝）

卸妝產品類別｜卸妝油：輕鬆卸除防水防油彩妝

卸妝油的主要成分有油脂及乳化劑，所以在眾多卸妝產品之中，卸妝油的清潔力是最高，所以當需要卸妝較濃妝容的話，使用卸妝油就會比較適合！在「以油溶油」的原理之下，產品中的油分會與彩妝油污融合，透過乳化就可以徹底帶走臉上彩妝、污垢。

卸妝油的使用方法是先讓雙手及臉部保持乾燥，然後以打圈按摩的方式，把卸妝油均勻地塗在臉上，再配合沾水乳化徹底溶解彩妝，最後用清水清洗乾淨。卸妝油雖然有很好的清潔力，適用於卸除防水防油彩妝，但產品始終是以油性成分為主，油性膚質或平日易生痘痘的你可能不太適用，但乾肌、混合肌、敏感肌均適合使用的。

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝油：輕鬆卸除防水防油彩妝（陳葦慈 攝）

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝油的使用方法是先讓雙手及臉部保持乾燥，然後以打圈按摩的方式，把卸妝油均勻地塗在臉上，再配合沾水乳化徹底溶解彩妝，最後用清水清洗乾淨。（陳葦慈 攝）

▼▼▼記者推薦：FANCL＜MCO＞納米卸粧液 120ML HK$74；Three 平衡潔膚油R 185ML HK$375▼▼▼

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】記者推薦：FANCL＜MCO＞納米卸粧液 120ML HK$74；Three 平衡潔膚油R 185ML HK$375（陳葦慈 攝）

卸妝產品類別｜卸妝膏：減少磨擦、降低肌膚負擔

卸妝膏可說是結合了不同卸妝品的優點，清潔力比卸妝水高，又比卸妝油更為清爽！卸妝膏的膏狀質地在接觸到肌處之後就會因為體溫而慢慢融化，然後配合打圈按摩及沾水乳化就能溫和溶解彩妝，亦不會對肌膚造成磨擦損害，降低對肌膚的負擔，乾性、中性及敏感肌也適合使用！

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝產品類別｜卸妝膏：減少磨擦、降低肌膚負擔（陳葦慈 攝）

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝膏的膏狀質地在接觸到肌處之後就會因為體溫而慢慢融化，然後配合打圈按摩及沾水乳化就能溫和溶解彩妝，亦不會對肌膚造成磨擦損害。（陳葦慈 攝）

▼▼▼記者推薦：ROSETTE 夢幻卸妝膏 90g▼▼▼

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】記者推薦：ROSETTE 夢幻卸妝膏 90g（陳葦慈 攝）

卸妝產品類別｜卸妝啫喱：卸妝潔面二合一

卸妝啫喱呈啫喱狀質感，質地清爽，而且具有不錯的保濕效果，亦不容易堵塞毛孔，肌膚在卸妝之後仍然保持水潤，一般潔膚啫喱都同時具有卸妝潔面功效，卸妝後無需額外使用潔面產品，實在是懶人恩物！不過卸妝啫喱的清潔力始終不及卸妝油及卸妝膏般強，但卸除一般淡妝都沒大問題，乾肌、偏油肌及敏感肌人士也適合使用！

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝啫喱：卸妝潔面二合一（陳葦慈 攝）

【卸妝產品類別｜卸妝產品推介】卸妝啫喱呈啫喱狀質感，質地清爽，而且具有不錯的保濕效果，亦不容易堵塞毛孔，肌膚在卸妝之後仍然保持水潤。（陳葦慈 攝）

▼▼▼記者推薦：MUJI 溫和卸妝潔面啫喱 120g HK$45▼▼▼