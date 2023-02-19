洗牙染上梅毒？內地醫拍片斷定患病結果　隨即惹同行質疑兼打臉

【洗牙｜性病】女生擁有甜美的笑容無疑是加強了自身的感染力及親和力，定期

定期洗牙後都能降低牙齦發炎及口腔異味的機率。近日有醫生在網上分享一宗病例，他指該女病人離奇感染梅毒，經過他的診斷認為是「洗牙」引起，其診斷隨即引來同行跟網民質疑，更掀起了一場小風波。



「洗牙」後離奇感染梅毒？！

「洗牙」居然感染到梅毒？！內地一名網紅醫生名為「醫路向前巍子」日前於網上發布了一段影片，片中他大談自己曾接觸過一個病例，事主是一名27歲女博士，女子有定期做身體檢查的習慣，一直身體都並無異樣，到了今年突破有天收到通知，告知自己染上梅毒。片中他再解釋指，梅毒主要通過血液、母嬰、性傳播。接診事主後，得知她近期曾經洗過牙，而且機構是一家小診所。

「洗牙」後離奇感染梅毒？！（unsplash@quangtri）

內地醫拍片指染性病是「洗牙」引起 惹同行質疑兼打臉

片中他再解釋指，梅毒主要通過血液、母嬰、性傳播，經過他的診斷認為女子是「洗牙」致染上梅毒，「我覺得她傳染梅毒就是因為這個洗牙。」藉此網紅醫生呼籲大眾切勿貪圖便宜去不合正規的醫療機構洗牙。影片發布不久後，這名網紅醫生的說法即時惹來同行質疑兼發文打臉，直指其說法「可能性非常低」，網紅醫生隨即就事件致歉。

根據《紅星新聞》報導，網紅醫生「醫路向前巍子」是於北京大學第一醫院密雲醫院任職外科醫生，抖音平台至今發布了1469個影片，內容以中醫科普和急救知識為主，追蹤人數亦逾2400萬。截至2月7日受爭議影片已獲得超124萬按讚，評論數也近17萬，不少網民都留言表示「看完影片後不敢再去洗牙。」

網紅醫生「醫路向前巍子」是於北京大學第一醫院密雲醫院任職外科醫生（北京大學第一醫院密雲醫院）

同行澄清洗牙染梅毒可能性低！

一波未一波又起，網紅醫生上傳影片不久後，即引來同行的質疑，其中「北京安貞醫院心外科主治醫生」的白辰醫生就此發布影片澄清「因洗牙感染梅毒的可能性非常低。」他更補充不少梅毒感染者都認為自己因打耳洞、紋眉、洗牙等等行為而染上，但實情有不少人感染者都是因性傳播導致。

衛生署：發病不加醫治恐引併發症

梅毒是一種嚴重的性病，及早治療可以完全痊癒，但如果不加醫治，可以造成各種併發症，如心臟病、精神病，甚至死亡。根據香港衛生署指引，梅毒是與患者性交時傳染得來的，病菌是梅毒螺旋菌，潛伏期約九天至九十天，大部份病人在接觸病菌後二至四個星期發病。任何人士，若有懷疑必須及早就診。

當中病徵包括出現下疳、紅斑、感冒症狀、淋巴結腫大及生殖器官潰爛等等。（NHK）

第一期梅毒



性器官會出現不痛的潰瘍，男性很易察覺，女性則可能隱藏在陰道內，由醫生檢查才發現。無論醫治與否，潰瘍都會自然癒合，但病菌仍然隱藏在體內。

第二期梅毒



在數星期後病菌會擴散全身，令病人產生如發燒、疲倦、不痛不癢的紅斑、淋巴結腫脹等病徵。即使完全不理會，這些病徵也會逐漸消失，病情進入隱性期。

梅毒隱性期



病人全無病徵，只有驗血才知道自己染有梅毒。

晚期梅毒



晚期梅毒在數年到數十年後出現，病菌影響心臟血管及腦部，造成失明、各種的殘瘴、精神病，甚至死亡。

先天性梅毒



梅毒又可以由孕婦傳染給胎兒，引致胎兒先天性梅毒的各種併發症，如胎死腹中、失明、失聰等。