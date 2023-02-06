30歲女停吃避孕藥後 竟發現自己喜歡的是女生！還有1驚人改變

為了調節月經，有些女生會在醫生建議下服食避孕藥，再在備孕下停吃。在澳洲墨爾本的一名女生，也是醫生建議下連續吃15年，但與交往多年男朋友分手後，開始停吃避孕藥，意外發現自此目光會被女生所吸引，自己竟是雙性戀。



30歲女連續15年服避孕藥 停藥後發現自己喜歡女生

30歲女連續15年服避孕藥，停藥後發現自己喜歡女生。（IG@tessa_bona）

現年30歲來自澳洲墨爾本的Tessa Bona，在15歲時開始在醫生建議下服用避孕藥，來調節月經周期，過去15年將近每天都有服用，而這麼多年該女生也只有與男生交往，所以她一直都認定自己是異性戀。但去年Tessa Bona與交往多年的男朋友分手後，她決定停止服用避孕藥，竟意外發現自己會被女生吸引著目光。

30歲女開始與女生約會

30歲Tessa Bona開始與女生約會（IG@tessa_bona）

Tessa Bona更稱突然之間，男人對她來說已經沒有吸引力了。然後只用了三個月就對女生產生了感情，而且讓她變得充滿活力，並與24歲的Phoebe Chakar開始約會，現在二人已經交往6個月了。Tessa Bona更將這段感情形容為她生命中的最愛，她也認為自已如果繼續服用避孕藥，這件事永遠不會發生，她表示一想這就感到非常難過。

30歲女認為停藥後讓她大腦變清晰

30歲Tessa Bona認為停藥後讓她大腦變清晰（IG@tessa_bona）

Tessa Bona鼓勵其他女生停止服用避孕藥，這不僅是改變她性取向原因，她認為在過去長期服藥，讓她變遲鈍，但停藥後大腦清晰了很多。而她現在雖然認為男方的吸引力幾乎消失了，但對自己的性取向定義是雙性戀，只是更享受與女生約會交往。