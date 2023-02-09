【刮痧好處︳刮痧原理】根據英國皮膚科國際期刊指出，膠原蛋白在人體內含量在20歲達到高峰，之後隨著年紀增長每年以1％速度開始流失，相信不少女生到達二字頭後就會開始以不少方法去抗初老。女生抗老方法成千上萬，由養生湯水、使用抗老保養品、運動到美容療程，到底當中有沒有一個快捷簡單的方法呢？



作為初熟女生們，其實注重一些小細節，便可以減慢衰老的速度，讓肌膚和身體都保持年輕！最近有一個網紅分享她實測三年以久的刮痧教學，更稱可達至低成本抗老，一定適合正在煩惱中的大家！

網紅分享刮痧教學 每周一次即可抗老｜ 不少女星都有一套去水腫抗老大法！（@張鈞甯 小紅書截圖）

刮痧原理是什麼？

刮痧是一種民間傳統療法，主要促進皮膚表面循環、幫助散熱。消委會一月的月刊報告中曾提及：「刮痧療法是以中醫理論為基礎，利用特定的器具和介質，以相應的手法在人體經絡上反覆刮動及摩擦。這些動作對經絡會造成不同程度的刺激，令皮膚毛孔張開，並局部出現紅色粟粒狀、暗紅色出血點等『出痧』變化。從中醫角度來看，大部分疾病都是由於氣血不通所造成，『痧』是一種病邪，故『出痧』代表將毒素及邪氣驅走，以疏通經絡、調整臟腑，從而改善氣血平衡，以達致防治疾病的效果。」

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刮痧的常見錯誤

不少初嘗試刮痧的女生都可能犯過的錯誤有：缺乏潤滑就直接刮、怕油所以只擦微量的精油，正確手法應該為使用美容油，因為乳霜、精華等水狀潤滑劑並沒有足夠延展性，應使用美容油並少量多次地上臉。而網紅亦有分享使用不同的美容油可以增強效果，例如可以用美白成分的美容油刮痧，會令面部變白及緊緻！

另外刮痧板不應該太薄，因為會容易刺激臉部，越刮越紅過份「出痧」，女生們應該用大約1cm厚度圓潤的刮痧板。特別要注意的是，刮痧不能每天進行，消委會亦有相對建議一周最多刮痧一次！而刮完馬上洗臉及洗澡也是一個大禁忌！因為刮痧後會使皮膚毛孔擴張，馬上洗澡會使身體濕邪入體，所以刮痧後最好先待兩小時後，待皮膚毛孔閉合後才洗臉及洗澡。

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刮痧方向及手法

網紅分享中有提及刮痧應該先由左至右，先按壓穴位後才開始刮痧，以刮痧板按壓穴位就可以做到瘦臉、去水腫等功效，長遠更可達至凍齡！而每次按壓穴位及刮痧約5秒內。消委會亦提醒大家在同一部位進行刮痧一般需時大約3至5分鐘，當患者感到輕微酸痛便足夠，盡量不要超過10分鐘。而且刮痧要緊記均勻用力，由輕到重，才能達至局部放鬆。特別經過穴位時，不要用力過猛或強求達到出痧的狀態。

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刮痧的好處多多、操作簡單，但進行時都要多加留意！比如以下情況就不宜進行刮痧：情緒緊張、餐前/餐後半小時內、皮膚敏感等。刮痧後應該休息約30分鐘、2小時內不宜洗澡及接觸水。

如果女生們在刮痧過程中有任何身體虛弱的徵狀，例如出現冷汗、面色瘡白或頭暈等就要立刻停止刮痧！而出痧1星期後還未消退，便有機會因操作不當而傷及皮膚，應該馬上諮詢註冊中醫師！

資料來源：小紅書、消委會