台男幫女友摸出乳癌！乳腺外科醫生揭乳癌症狀：晚期或致乳頭內陷

一名台灣男網民在Dcard以「幫女友摸出乳癌」為題發文，指自己習慣與女友親熱時摸乳房，卻在某次過程中偶然摸到女友乳房有硬塊感，男網民表示這種硬塊感是從前未曾摸到過的，所以當下便產生了懷疑。在男網民追問下，女友表示該硬塊位沒有痛感，不過男網民還是覺得有異樣，於是立刻帶女友看醫生。



一名台灣男網民在Dcard以「幫女友摸出乳癌」為題發文，指自己習慣與女友親熱時摸乳房，卻在某次過程中偶然摸到女友乳房有硬塊感。（《金魚妻》劇照）

男友與女友親熱時 竟揭女友患乳癌

女友經醫生診斷後，證實已患上乳癌二期。男網民表示，女友得知罹患癌症後十分難過，而目前他正陪伴女友進行癌症治療。男網民在文末提醒各位女生必須定時檢查身體，如有異狀應盡快求醫。

帖文隨即掀起熱烈討論，不少網民大讚男友的細心與警惕，表示：「你是妳女友的貴人」、「就說我們男生不是手賤，真的只是出於擔心…」；亦有網民留言正確檢查乳房硬塊的方法，並指：「只要有硬塊，而且摸起來跟其他地方不一樣，或是乳頭有流出分泌物，像水珠或是血水不管痛不痛都要馬上看醫生」。

男友與女友親熱時，竟揭女友患乳癌。（《柔美的細胞小將2》）

乳腺外科醫生：乳房細胞失控地不停增生，成惡性腫瘤

《01女生》詢問過乳腺外科鄭裕美醫生在這方面的專業意見，原來在正常情況下，乳房細胞和身體其他細胞一樣會有秩序地分裂繁殖。但有些時候，一些乳房細胞會不停增生及累積成塊狀，形成乳房腫瘤或腫塊，不過這些乳房腫瘤大部份是屬於良性的。

但假若細胞改變成不正常，並且失控地不斷增生繁殖，便會形成惡性腫瘤，稱為乳癌。癌細胞可以導致組織破壞，並轉移到腋下淋巴，甚至擴散到身體其他部位。當乳癌細胞損害器官的組織功能，最終會威脅病人的健康與生命。

然而，早期的乳癌病人，若能夠盡早發現並立即接受治療，存活率是相當高的。及早醫治癌症可以減少不必要的複雜醫療程序，減少一些治療開支和減低醫治期間對身體心靈的負面壓力。

早期的乳癌病人，若能夠盡早發現並立即接受治療，存活率是相當高的。（《我有愛人了》劇照）

乳癌症狀3點你要知 早期會疼痛嗎？

乳癌徵狀表現因人而異，所以女士須留意和熟悉自己的乳房，一旦有任何突如其來的改變或症狀就應立即檢查。早期乳腺癌是可以沒有任何症狀，當出現症狀時，乳癌病症是可以影響乳房，乳頭，乳暈和腋窩範圍。

乳癌症狀︰

乳癌症狀1. 最常見的症狀是無痛的腫塊。觸診時，腫塊會感覺硬和形狀也許不規則。

乳癌症狀2. 偶爾乳房的皮膚也會出現變化，例如：表皮凹陷或出現如同橙皮紋的變化。

乳癌症狀3. 晚期癌症甚至可能有皮膚潰瘍的傷口，或導致乳頭和乳暈內陷，甚至漏出乳頭分泌或流血。



即使乳房症狀不明顯, 患者仍可發現在腋窩有腫塊或淋巴結腫大。（《金魚妻》劇照）

不過即使乳房症狀不明顯，患者仍可發現在腋窩有腫塊或淋巴結腫大。這種情況也需要立即去看醫生，因為這可能代表癌症轉移到腋窩淋巴結了。而乳房疼痛反而不是乳癌的常見症狀，實質上只有一小部分乳癌患者是只有疼痛，而完全沒有其他症狀的。

儘管乳癌通常的症狀是患者身上出現乳房腫塊，但其實大多數人的乳房腫塊是良性的。良性的乳房疾病，例如：乳腺纖維囊腫變化，俗稱乳腺增生和乳腺纖維腺瘤。成因多數與月經週期的荷爾蒙變化有關，最常發生於20至50歲以上。

儘管乳癌通常的症狀是患者身上出現乳房腫塊，但其實大多數人的乳房腫塊是良性的。（《當你沉睡時》劇照）

乳房腫塊並不一定全是乳癌先兆？

到目前為止，醫學上普遍認為它是乳房對荷爾蒙反應的一系列變化，而那些腫塊並不一定全是癌症先兆。乳腺纖維囊腫有多種症狀，常常造成乳房疼痛，特別在月經和排卵期來的前後數天。而且，有些人的乳腺纖維變化還會導致乳房出現腫塊，例如：囊腫，即水泡或水囊，這便是引致觸摸乳房時感覺不平滑的其中一個最常見原因。這些腫塊有時還會根據月經週期而變大變小和產生感覺痛楚。

乳癌治療有多種方法，現今醫學很常見多元治療 (multidisciplinary treatment)，而手術是治療關鍵的其中之一。（Getty Image）

乳癌治療6種法必須知

乳癌治療有多種方法，現今醫學很常見多元治療 (multidisciplinary treatment)，而手術是治療關鍵的其中之一。

乳癌治療有這6種方法：

乳癌治療方法1. 手術治療

乳癌治療方法2. 化學療法 (化療)

乳癌治療方法3. 放射療法 (電療)

乳癌治療方法4. 標靶療法

乳癌治療方法5. 抗雌激素的荷爾蒙療法

乳癌治療方法6. 最新的免疫療法



乳癌切除手術經常會與腋下淋巴切除手術一併進行，以減低復發機會。（Getty Image）

乳癌手術是一種針對性的癌症治療方式，利用手術將病灶切除。雖然這聽起來很可怕，但如今手術治療的創傷性已經逐漸降低。對於一些病症合適和早期的患者，甚至可以不需要將全部乳房切除，選擇保留乳房，讓乳癌患者在安全切除癌腫瘤之餘，亦可以盡量保留原來的乳房形狀，使她們從康復日常及生活中更自信。

當乳癌患者接受全乳切除術後，也可選擇在切除手術後進行乳房重建手術。如病情許可，專科醫生還可安排病人進行保留皮膚或保留乳頭的全乳切除方法，皮膚及乳頭得以保留，能讓乳房重建的效果更自然。

當乳癌患者接受全乳切除術後，也可選擇在切除手術後進行乳房重建手術。（Getty Image）

乳癌治療方法1. 手術治療

乳癌切除手術經常會與腋下淋巴切除手術一併進行，以減低復發機會。然而每個病患各有不同，所以合適的乳癌手術方法是根據不同類型的癌症和病情階段，以及不同患者的體型需要而定的。

乳癌治療方法2. 化學療法 (化療)

化學治療（化療）是一種全身性的癌症治療方式，目標是利用藥物，透過血液循環到達身體各部位，破壞癌細胞生長及干預癌細胞分裂，以消滅或抑制身體內餘下的癌細胞。化療通常是多種藥物混合使用的，病人接受化療時，會常出現一些不適的副作用, 但都是暫時性的，身體會隨著健康細胞再次生長而康復。手術後的化療有助減低日後乳癌的復發機會。化療用於手術前進行，可令惡性腫瘤體積縮小，增加手術可以保留乳房的機會。化療也能夠用於治療晚期癌症，因為它可以控制癌症擴散。

然而每個病患各有不同，所以合適的乳癌手術方法是根據不同類型的癌症和病情階段，以及不同患者的體型需要而定的。（Getty Image）

乳癌治療方法3. 放射療法 (電療)

放射療法（電療）是一種局部治療癌症的方法，透過輻射將隱藏在器官的癌細胞殺死。身體的正常細胞在接收輻射後會自行復原。不同的是，輻射會使癌細胞停止繁殖而最終被消滅。局部切除（保乳手術）後，由於保留了原來的乳房，病人是必須接受電療的，旨在清除乳房內可能隱藏的癌細胞，方可達到治愈成效。

乳癌治療方法4. 標靶療法

標靶療法也是一種利用藥物治療癌症的方式。這些藥物，與化療不同，是可以在不損害正常細胞的同時, 針對性地攻擊癌細胞。然而，並非所有癌症都對標靶藥物有反應。因此，專科醫生會根據腫瘤的類型和期數來決定治療方案。

女性荷爾蒙有雌激素及黃體酮等等是多數乳癌細胞的生長元素。（Getty Image）

乳癌治療方法5. 抗雌激素的荷爾蒙療法

女性荷爾蒙有雌激素及黃體酮等等是多數乳癌細胞的生長元素。因此，抑制女性荷爾蒙便可以有效地阻止乳癌細胞生長。這是醫治乳癌和預防復發的重要方法之一。荷爾蒙治療就是一種利用藥物去抑制人體的荷爾蒙生產和阻截荷爾蒙送到乳癌細胞的療法和標靶藥物一樣，並非全部乳癌細胞都對女性荷爾蒙有反應。所以，只有癌細胞對荷爾蒙受體測試呈陽性的病人才適合此治療。

乳癌治療方法6. 最新的免疫療法

至於免疫治療，則透過激活或加强人體自身免疫系統辨認癌細胞的能力，令免疫系統能夠重新辨認和攻擊癌細胞；而且過程中對正常細胞的影響相對較少，因此副作用相對較輕微。不過，免疫治療仍有可能引致免疫系統過度活躍，導致身體出現各種副作用。不過免疫治療只適合用於某些類型的乳癌，如三陰性乳癌。