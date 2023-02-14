徐菁遙護膚靠宮廷秘方美白、蜂蜜水保濕？退娛圈9年近照依然少女

港姐出身的徐淑敏（現名徐菁遙），日前現身高級品牌活動，大展少女味。徐淑敏（現名徐菁遙）自從在2014年解約無綫後，依然沒有怠懶，無論樣貌或身材，都保持童顏及白嫩身材。雖然成為少奶奶，但她仍舊偏好天然食物護膚，更曾開設品牌，相信對這方面甚有心得。



【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）現年38歲，日前出席Dior活動時少女感依然。(IG@sukichui_wee)

徐淑敏（現名徐菁遙）現年38歲，但少女感依然，前日（12日）在社交網站分享照片，可見她出席Dior活動時，身穿吊帶兩件式碎花裙，除了隨性的荷葉邊和皺褶，腰間繫有兩條幼帶，更顯清新時尚感。過去徐淑敏（現名徐菁遙）為2006年度港姐大熱，雖最終落選，卻仍有高度人氣，予人甜姐兒的甜美感覺。距今10多年，其外貌保持童顏，看來跟以前沒差，到底她有甚麼護膚心得呢？

【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）從參選港姐到現在已有10多年，但外貌依然保持童顏。(IG@sukichui_wee)

【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）過去予人甜姐兒的甜美感覺。(《2006年港姐競選》截圖)

徐淑敏（現名徐菁遙）護膚凍齡法一：蜂蜜化妝水補濕

其實天然簡單的護膚方式，不僅減少肌膚負擔，而且價錢便宜。徐淑敏（現名徐菁遙）便會以蜂蜜製作化妝水，先取出一匙蜂蜜，倒在100毫升蒸餾水內，再加入5毫升甘油後攪拌，這樣便能有效保濕，提供肌膚足夠營養，同時能夠淡化色素沉澱。

【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）都會以食材製作護膚品。(IG@sukichui_wee)

徐淑敏（現名徐菁遙）護膚凍齡法二：黑糖椰子油磨砂

黑糖可說是女生恩物，不僅有多種維他命及礦物質，而且能用作護膚品，幫助抗氧化及修護肌膚。因此，徐淑敏（現名徐菁遙）都會將兩匙黑糖，拌入1匙咖啡渣及6匙初榨椰子油，並在潔面後塗在臉上打圈2分鐘，以去除老廢角質層，最後清洗臉部。

【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）曾分享自製宮廷美白秘方。(YouTube@ SEVE beaute)

徐淑敏（現名徐菁遙）護膚凍齡法三：宮廷秘方美白

徐淑敏（現名徐菁遙）曾創辦天然護膚品牌，並常在YouTube分享心得。她曾表示愛用珍珠粉面膜，指為宮廷美白秘方，裡面包括各一匙磨成粉末的珍珠粉、白芷、白術、白芨、白芍、白蘞及白茯苓，配搭一匙蜂蜜及約3匙牛奶攪拌，弄成黏濕的糊狀後，可塗在臉上，並將剩餘的面膜，加入牛奶開稀，再放面膜紙沾滿水份，然後濕敷約20分鐘後洗淨。

【徐淑敏｜徐菁遙｜護膚凍齡】徐淑敏（現名徐菁遙）曾學芭蕾舞。(IG@sukichui_wee)

徐淑敏（現名徐菁遙）護膚凍齡法四：芭蕾舞運動健身

除了在護膚方面，都採用自然方式，徐淑敏（現名徐菁遙）也會靠運動，來維持體型。雖為三孩之母，但從體型上，她完全不見贅肉，盡顯身材曲線。她曾在社交網站分享跳芭蕾舞的照片，除了改善身型，也能伸展筋骨，消除身上的壓力和煩惱。