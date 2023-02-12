李施嬅5大保養凍齡法！容貌體態更勝20年前　靠一食物增肌膚膠原

李施嬅保養凍齡｜李施嬅今踏入42歲，狀態卻愈戰愈勇，容貌更勝選港姐時期。李施嬅近日四出旅遊，到達馬爾代夫時，還留下不少倩影，心情看似放鬆，更大方展示泳衣照，相當寫意。雖然年齡數字漸長，但李施嬅仿似逆齡生長，不論樣子或體態，都媲美20年前，令人羨慕。有別懶惰的生活，從李施嬅的社交媒體可見，她偏好戶外活動，既會登山也愛浮潛，難道這就是她的凍齡之道？



李施嬅保養凍齡｜李施嬅即將踏入42歲，狀態卻愈戰愈勇。(IG@selenaleelalee)

李施嬅參加2003年《香港小姐競選》出道，雖無緣三甲，仍以大熱姿態奪得「最上鏡小姐」。將要42歲的她，現時依然上鏡，在馬爾代夫的沙灘上，穿上搶眼的「小戰衣」，大展婀娜身段。除了身材，其容貌亦不太見變老跡象，一樣看來飽滿，而且肌膚更為白皙，感覺更為年輕，令人想知到底她有甚麼保養秘訣呢？

李施嬅保養凍齡｜李施嬅參加2003年《香港小姐競選》出道，雖無緣三甲，仍以大熱姿態奪得「最上鏡小姐」。(視覺中國)

李施嬅保養凍齡｜將要42歲的她，現時依然上鏡。(IG@selenaleelalee)

李施嬅凍齡保養一：每日一羹花膠

要保持肌膚飽滿，最重要補充膠原蛋白，維持細胞更新狀況，使肌膚更顯光澤年輕。李施嬅會將花膠浸水發大，然後切細，每天取出一小塊蒸熟1分鐘後食。由於花膠是高蛋白及低脂食物，因此不易致胖，對肌膚亦有幫助。

有網民更曾在香港討論區發文《有無女仔食花膠保養？》，提到有位皮膚好的阿姨表示只食花膠保養，得到不少網民認證同意，稱「肌膚較白和飽滿」，相信花膠對保養確有幫助！

李施嬅保養凍齡｜李施嬅間中會飲蘋果雪梨茶，以保持肌膚和身體滋潤。(IG@selenaleelalee)

李施嬅凍齡保養二：水果類養顏法

李施嬅曾指出，減肥需靠「七分飲食、三分運動」，因此在控制飲食方面，都較為嚴謹。她喜歡以水果作為保養食材，間中會飲蘋果雪梨茶，以保持肌膚和身體滋潤。李施嬅不時在社交平台分享美食，當中包括牛油果、希臘乳酪和莓果等，盡是健康的水果美食，這樣不僅可排毒、維持身材，而且為身體補充各種維他命，讓肌膚更加健康。

李施嬅保養凍齡｜李施嬅會在晚上6點後不再進食。(IG@selenaleelalee)

李施嬅凍齡保養三：6點後不進食

不少人都會限制飲食時間，李施嬅也不例外，會在晚上6點後不再進食，避免攝取過盛卡路里，令食物轉為脂肪，積存體內。由於晚上一般活動較少，因此需要消耗的卡路里不多，因此像李施嬅限制飲食時間的話，有助減肥。此外，筆者自去年開始，都是在6點前吃最後一餐，配合適量運動，的確可更快看出減肥效果，故建議大家不妨也試試。

李施嬅保養凍齡｜李施嬅經常都會潛水。(IG@selenaleelalee)

李施嬅凍齡保養四：食飽後企15分鐘

每當吃飯時，相信有時會因太飽，而感昏睡，因此不妨藉此活動一下。李施嬅會在吃飽後，站立10至15分鐘，幫助腸道蠕動和消化，同時減少下半身肥胖，避免出現胃腩。

李施嬅保養凍齡｜李施嬅愛做平板支撐，曾言每日做約5分鐘，持續一周便可看出效果。(IG@selenaleelalee)

李施嬅保養凍齡｜李施嬅也會做倒立平衡鍛鍊核心肌。(IG@selenaleelalee)

李施嬅凍齡保養五：潛水活動、鍛鍊

從李施嬅的Instagram可見，她經常都會潛水，亦會健身跳舞鍛鍊體能。由於水上活動體力消耗更多，有助燃燒脂肪。她也愛做平板支撐，曾言每日做約5分鐘，持續一周便可看出效果，而倒立平衡的動作則可鍛鍊核心肌力，減少小腹出現。