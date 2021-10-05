徐淑敏閨蜜搞全港最高奢華DeepV生日派對 沈卓盈10字留言冧爆Suki

徐淑敏（Suki，徐菁遙）自從淡出幕前後一直過著貴婦級生活，不時在社交平台大晒與丈夫黃浩（Kenny）的豪宅愛巢，以及與3名女兒的生活點滴。雖然Suki已淡出幕前多時，但仍然與多名圈內好姊妹維持好友關係，近日Suki與多名圈中好友陳自瑤及沈卓盈等，在全港最高的酒店Ritz-Carlton舉行生日派對。

早前Suki在個人社交平台連發兩則帖文及數張照片，從相中可見，徐淑敏、陳自瑤（YoYo）、沈卓盈（Jessie）及開電視主播黃芳雯（Paula）一同在一片金光閃閃的汽球前合照，Suki在帖文留言指：「多謝babe@jessie_sum 幫我哋三個處女座安排咗個咁靚嘅birthday theme party! 你真係好叻叻呀」直言這場豪華派對是由其好閨蜜沈卓盈一手策劃，為徐淑敏、陳自瑤及黃芳雯3名處女座寶寶慶生，沈卓盈更在社交媒體留言「喜歡就好，人家緊張到幾日幾夜都瞓唔着呢」，足見這兩位閨蜜感情深厚。

相中4人的打扮相當華麗，陳自瑤、沈卓盈及黃芳雯均穿上深色Deep V高衩裙，而Suki則穿上華麗淺藍色同樣是Deep V的晚裝裙，4人手執印有生日人名的汽球拍照，而桌上更兩有兩束花及蛋糕，背景亦是擺滿金銀色汽球，氣氛相當夢幻。

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