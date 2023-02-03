57歲邵美琪黑色唐裝近照氣質依然　3招凍齡瘦身保養由內靚到外

邵美琪保養｜現年57歲的邵美琪近年已鮮有現身幕前，早前她身穿一身黑色唐裝出席好友聚會，相當型格又高貴，凍齡外貌與保養得宜的身材頓時成為網民焦點，大讚她的狀態更勝從前！邵美琪入行至今超過30年，早年在事業巔峰期積勞成疾，後來就開始注重健康，更靠著3招保養出凍齡美肌及好身材！



現年57歲的邵美琪近年已鮮有現身幕前，早前她身穿一身黑色唐裝出席好友聚會，相當型格又高貴！（weibo@汪曼玲）

邵美琪誤打誤撞入行 在事業巔峰捱出病

邵美琪在入行前是醫務所護士，在19歲時因陪同朋友報名參加無綫電視藝員訓練班，獲當時訓練班導師賞識，繼而誤打誤撞地入了行。邵美琪當時憑著出眾的外貌，入行不久就被公司力捧，劇接劇演出機會不斷。

在事業巔峰時期，邵美琪曾試過一口氣接拍了9部劇集，連續10天不眠不休地工作，最終積勞成疾，令肝臟及支氣管等都出了問題，身體狀況欠佳。在2018年，邵美琪拍完TVB劇集《街坊財爺》後就離開了TVB，並淡出幕前，希望可以留多些時間給自己及家人，並休養一下保養身體。

在事業巔峰時期，邵美琪曾試過一口氣接拍了9部劇集，連續10天不眠不休地工作，最終積勞成疾！（《珠光寶氣》劇照）

邵美琪對朋友有情有義，曹永廉曾經欠下10多萬卡數，邵美琪竟然主動答應與他一同登台演出，幫助他還清卡數度過難關。至於愛情方面，雖然邵美琪曾經有過多段戀情，但最終亦未能修成正果，今日仍然單身的她卻享受當「單身貴族」，更曾直言：「不用別人照顧一生」，一個人也可以活得好、活得精彩。

今日仍然單身的邵美琪卻享受當「單身貴族」，更曾直言：「不用別人照顧一生」，一個人也可以活得好、活得精彩。（a_murder_erased＠IG）

邵美琪靠3招凍齡保養 身材外貌更勝從前

淡出幕前已有一段日子，但邵美琪依然保養得宜，身材美貌甚至更勝從前！近年曾有她的素顏照曝光，素顏上鏡也難掩氣質，看得出她保養得宜。邵美琪曾接受HK01訪問時，表示自己很留心健康問題，更分享了3招凍齡保養秘訣！

邵美琪保養秘訣1：平日多走路

一般提到身材保養及瘦身大法，很多人都會建議均衡飲食及多做運動，但邵美琪就直言她平日並不做運動，反而喜歡行路，早前也見到邵美琪亦有參與圈中好友的行山團。其實平日減少搭車，改為多走路，自自然然就運動多了，則能有助保養身材！

邵美琪保養秘訣1：平日多走路（weibo＠吴岱融HUGO）

邵美琪保養秘訣2：少吃澱粉質

要保養身型體態，除了運動之外，控制飲食也是重要一環，邵美琪曾分享指，當發現自己肥了一點時就吃少一點，平日也會盡量少吃澱粉質，多吃五穀類，減少攝取糖分幫助健康地瘦身。

邵美琪保養秘訣2：少吃澱粉質（視覺中國）

邵美琪保養秘訣3：靠湯水滋補養顏

湯水進補對女生而言是相當重要！比起不斷使用護膚品保養肌膚，湯水才能真真正正的內到外養生養顏！邵美琪就會根據二十四節氣，在不同季節煲具有不同功效的湯水進補。

邵美琪保養秘訣3：靠湯水滋補養顏（《妙手仁心》劇照）