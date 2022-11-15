裝修｜新婚夫妻將家變成MUJI風度假屋　睡房設客廳、實現桑拿自由

大家好~今天帶你們看一期很特別的家。先來幾個「靈魂拷問」：你們能接受沒有客廳的家嗎？會在家裏留位置給桑拿房嗎？會在小户型裏規劃一個巨大的中島嗎？



屋主是一對不打算要孩子的丁克（Dink）夫婦，養了一隻可愛的小貓咪，所以也叫丁寵族。他們不僅在人生規劃上有自己的想法，在家裝上也做了許多反常規的大膽設計，實現了他們想要的「回家即度假」的感覺！ （點擊放大瀏覽）▼▼▼

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他們把全屋最漂亮的、風景最好的位置留給了卧室，睡醒就看到美麗的山景，丸子（女屋主）説因為卧室是他們利用率最高的一個地方。對了，這塊空間原來是客廳，改成卧室後也沒有再單獨設置客廳了。牀對面的牆上還裝了投影儀，晚上坐在牀上看電影，看累了就睡覺。

丸子還在卧室設置了一個小小的工作台，她是自由職業者，她説工作的時候看到窗外的山景，就不會很累了。如果我有這個窗，我每天能多寫兩千字（開玩笑的）。

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丸子家的收納也特別厲害，全都」隱形「在牆上了。洗手間的四分離區域：桑拿房、衞生間、洗漱台、浴缸，是丸子最滿意的地方。上廁所和刷牙、沖涼互不干涉，相信很多住小户型的人都懂這種設計的方便～

沒錯，他們還實現了桑拿自由！桑拿房面積10呎左右，造價人民幣一萬元，他們每週蒸兩三次，算下來八個月就回本了。她家還有很多巧思，比如自帶洗手池的馬桶，實現了廢水再利用；隔斷儘量用透明的，最大化利用自然光線等等。

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家裏沒有客廳、沙發、電視，長輩能理解嗎？丸子説他們一開始不敢告訴父母，先裝好了再説的，後來給父母介紹了這個房子每個區域的功能後，父母還覺得這樣的房子好舒服，現在經常過去蒸桑拿哈哈。

一間房子，即使100個人裏面有99個人不喜歡，但只要住的那1個人滿意，那就足夠了。「真正考慮自己的需求，做自己真正想做的事情。」屋主丸子希望這種生活態度，能給更多人新的角度。點開視頻~讓我們一起來看看這對丁寵族夫婦反常規的家吧~

關於這個家更多的細節，我會在「我愛這花花世界」公眾號發兩篇詳細介紹。平時這個號會更新和房子、家居生活方式相關的內容，大家記得關注一下~丸子的家就分享到這裏，看完他們的家，你們有沒有得到什麼啓發？今天就到這裏，願我們都能做自己真正想做的事情！

【本文獲「黎貝卡的異想世界」授權轉載，微信公眾號：Miss_shopping_li】