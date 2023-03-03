婦女節優惠2023｜想節省面部護理所需的瓶瓶罐罐，又想美容保養有加倍的功效？那麼，美容儀就能夠提供一個省時方便的方法！美容儀能夠節省大家去美容院的時光，居家都可以享受到整體膚況逆齡改變、容光煥發，讓妳輕鬆維持最佳狀態！



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婦女節優惠｜Jujy 可視冷熱敷黑頭粉刺機 HKD475 （原價：HKD 559）

婦女節優惠｜Jujy 可視冷熱敷黑頭粉刺機 HKD475 （原價：HKD 559）（J.select）

Jujy來自日本，價格平價實惠，是學生黨、小資女不能錯過的美容儀！這款黑頭粉刺機可以無線使用，IOS/Andorid皆可使用，內置500萬高清攝像頭，輕鬆微距放大，而且當中有四種吸頭，可以對應面部不同區域。

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婦女節優惠｜FOREO 斐珞爾 UFO 2 智臻面膜儀 HKD 2,371（原價：HKD 2,790）

婦女節優惠｜FOREO 斐珞爾 UFO 2 智臻面膜儀 HKD 2,371（原價：HKD 2,790）（J.select）

FOREO來自芬蘭，品牌的洗面機早已大受好評，而UFO 2 面膜機主打輕巧快捷，90秒即可完成護理，女生都可一手掌握好！UFO 2 具有熱能技術與冷凝技術，配合聲波能夠令精華滲透速度比UFO 1更快。另外可加配面膜，款式多達12款！配搭APP中導航及輕鬆音樂使用，絕對令人更享受面部護理時光！

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婦女節優惠｜ARTISTIC&CO. Miss Arrivo THE WRAITH 幻影美容儀 HKD 8,330 （原價： HKD 9,800）

婦女節優惠｜ARTISTIC&CO. Miss Arrivo THE WRAITH 幻影美容儀 HKD 8,330 （原價： HKD 9,800）（J.select）

ARTISTIC&CO. Miss Arrivo THE WRAITH 幻影美容儀被人稱為日本愛瑪仕級的美容儀，不少人用後都力讚居家可以做出美容院效果，輕熟肌必須入手的一部美容儀！以24K鍍金與鉑金的組合導頭， 可以3D自由旋轉，當中的核心專利科技能夠在短時間內展示出提拉及緊緻效果。

婦女節優惠｜TALIKA 光魅萃白導入儀 599 HKD735 （原價： HKD1,051）

婦女節優惠｜TALIKA 光魅萃白導入儀 599 HKD735 （原價： HKD1,051）（J.select）

光魅萃白導入儀有效結合三大技術能量（525納米能量光頻、離子導入及微振技術），能有效地去斑、均勻肌膚、增加肌膚亮澤感。臨床試驗結果顯示使用30天後能減低30%色斑，60天持續使用後能減退46%色斑！

婦女節優惠｜YA-MAN 雅萌 RF射頻激活亮白美顏儀 HKD 2,480 （原價： HKD 4,180）

婦女節優惠｜YA-MAN 雅萌 RF射頻激活亮白美顏儀 HKD 2,480 （原價： HKD 4,180）（J.select）

日本皇牌美容品牌，Ya-Man一直推崇Home Spa在家美容的概念。美顏儀使用RF射頻技術及激活亮白脈衝技術，通過「肌循環」三步曲（淨化去角質、亮白緊緻、滋養鎮靜) ，能夠直接針對乾燥、毛孔堵塞、黑頭、衰老等問題，令肌膚回復亮白緊緻。

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除了美容儀外，今次的婦女節優惠中更有其他護理產品，例如Ulike Dyson等，把握機會入手心儀產品吧！