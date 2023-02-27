機票比價2023｜平價機票有伏？3步驟認清伏位避雷兼入手心水機票

2023機票比價｜全球各地逐漸復常，大家都急不及待地渴望前往旅遊，航班機位需求增加，使機票亦變得昂貴。眾人都希望以超抵價預訂下趟旅程的機票，慳到盡，但如何找到便宜的機票？有名旅遊達人把自己過往搜尋機票方式分享給大家，片中更親授運用Google 及 Trip.com步驟教學與避雷提醒，各位女生不妨參考達人的建議規劃屬於自己的充電之旅吧！



2023機票比價｜旅遊達人「田珮拍拍片」（Youtube@田珮拍拍片 截圖）

旅遊達人使用3大步驟搜尋機票的工具網站！

第一步：Google Flight （即時出現選取時間區間的所有價格）

旅遊達人「田珮拍拍片」於個人頻道分享了個人的搜尋便宜機票方式，有助在不同的網站進行比較，從而找出價格最合理的機票。達人表示自己最常用Google Flight搜尋機票，其界面操作既簡單而且同時做到跟各家訂機票的網站去做比較。之後可選取最便宜或最適合自己的航班。

2023機票比價｜第一步：Google Flight （即時出現選取時間區間的所有價格）（Youtube@田珮拍拍片 截圖）

Google Flight操作十分簡單，進入網頁後先輸入目的地，然後在選擇出發日期時網頁會自動跳出該區間所有的價格。假若是自由工作者，沒有特別區間的考量（暑假或者連假外），這個工具絕對是無敵好用！在沒有任何考量可以自由選擇出發日期，僅僅差幾天經已可以差幾千元的價差，同樣回程也是同一道理。當各個步驟都完成後，部分旅程是有分直航及轉機，同樣也是根據個人需要選擇去選取，或者大家可預先在篩選器篩選自己需要的時間，從而使購買機票的過程更流暢！

2023機票比價｜達人表示自己最常用Google Flight搜尋機票，其界面操作既簡單而且同時做到跟各家訂機票的網站去做比較（Youtube@田珮拍拍片 截圖）

另外，大家亦要注意更改機票的事項。Google Flight預訂時下方會預先提醒及列明機票及航空公司各個細節，此外網頁亦會列出哪些地方可以做預訂。不過大家在比較價格時要小心跌入陷阱，達人解釋部分網頁能夠做出便宜的價錢，有機會該網頁沒有駐當地的客服人員，當未來有任何改動或是有任何需要時，是難以尋求到人員協助，因此大家於機票待定的網站的時候，務必搜尋一下其的評價。

第二步：Trip.com （有機會找出比官網更划算）

整個操作跟Google Flight都差不多，同樣是選擇出發日期時網頁會自動跳出該區間所有的價格。在Trip.com預定機票時先細看一下它的細節，這邊會顯示各個艙位的價格，甚至會有些學生票的優惠。當選好機票後，下一步會看到去程及回程的資料，達人補充有時候會在Trip.com及航空公司看到一模一樣的內容，但是Trip.com的價錢比官網還要划算，原因有可能是Trip.com跟航空公司有些合作的關係，使這個平台比較有競爭力。在預定機票的網站購買有一個極大好處是它有一些保險，網站自設了一些相對優惠的保險。

2023機票比價｜第二步：Trip.com （有機會找出比官網更划算）（Youtube@田珮拍拍片 截圖）

第三步：航空公司官網 （前往官網作最後確認）

或許有些人不解為何可直接到航空公司官網訂購，還要在Google Flight進行搜尋。其實承上提及Google Flight會即時幫你搜索選取時間區間的所有價格，達人表示整體設計是比航空公司官網較為好。通過Google Flight了解價格後，再去選擇是否要到官方網站購買。

2023機票比價｜第三步：航空公司官網 （前往官網作最後確認）（Youtube@田珮拍拍片 截圖）

資料來源：田珮拍拍片 @Youtube