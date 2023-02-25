春夏的步伐將近，想打造優雅、溫柔風格，不妨考慮奶油色調吧！杏色、淡米色是大地色系中最容易駕馭的顏色，除了容易搭配又比白色更不挑膚色，令人感覺溫暖、親近感，輕鬆打造休閒鄰家及活力感！還在東尋西看的女生們，不妨選擇本地女裝鞋履The Korner！The Korner 主打現代摩登設計，價錢親民，不單擁有多種不同款式及顏色。而且碼數彈性，由34到46尺碼都照顧到，相信矯小女生到高大女生都可以選擇到！



由2月20日至3月13日，The Korner 推出了2023 春季限時優惠，新舊鞋款各有優惠，有齊平底鞋、高踭鞋、樂福鞋等款式。另外網店購買兩對更可額外獲取95折優惠！而且 The Korner 聯同香港乳癌基金會合作，將二月部分收益撥捐給基金會，以表支持。為此，《01女生》為大家精選了8款奶油杏色鞋款，某些鞋款價錢更低至半價！

由2月20日至3月13日，The Korner 推出了2023 春季限時優惠！（品牌提供）

The Korner優惠│ Karlie Knit Sandals

這鞋款為今個春天新品，具有神秘優惠！這款春日新鞋具輕盈清新風格，令女生們輕鬆展現氣質知性美！當中採用了超軟熟皮革和針織拼皮革設計。方頭剪裁的鞋頭，不單可以令腳背線條一直伸延至腳踝，鞋身更具彈性，而且備有自行調較鬆緊度的腳腕帶設計，可減少平底鞋脫踭的情況。

The Korner優惠 │ Kurve Loafer

平跟船鞋絕對是日常穿搭的好幫手，The Korner的設計更採用了拼色選擇，在穿搭當中加入小心思！材料方面用上了全牛皮製作及實木鞋踭，配合無內里設計，可以令鞋身更輕簿軟熟、貼腳。筆者特別喜愛V 字鞋口的造法，方便簡單，完全是急忙出門的好夥伙，加上舒適度十分適合濕悶的夏季着用！

The Korner優惠 │ Karol Flats

喜歡平底鞋的女生，不妨入手除了Kurve Loafer 的這一個！這款主打單色簡約設計，更採用了麻料材質，別具舒適感之餘，更有輕度假感。對於又濕又熱的春夏季，絕對會是春夏之選！

The Korner優惠│ Kiff Cap Toe Oxfords

牛津鞋看似正式感滿滿，但其實在日常悠閒場合，到正式宴會場合都適用！

鞋款用上環保物料，打造光滑鞋面，加上微圓邊設計，從簡約中帶出正裝感，整體造型平衡，不會過於正式而失去日用的可塑性！

The Korner優惠 │ Kamila Heels

Kamila Heels 作為皇牌兼首款尖頭高跟鞋，主打「能夠行走自如的高跟鞋」，故此無論在鞋跟高度、鞋身弧度都有精心設計到！杏、淡米色拼色營造甜美感，既美觀又具備舒適感，穿一整天都不會令小腿疲累，絕對合適愛打卡的少女們！

The Korner優惠│ Konty Sandals

喜愛優雅、女性感的女生一定不能錯過這對！這鞋款由兩種層次而成的拼色而成，實用性高，可以幾季穿用，既是涼鞋，又可配襪，一直穿到秋冬季亦可！

The Korner優惠 │ Kita Fluffy Slippers

毛絨看似與春夏沾不上邊，但其實反差感可以為造型增添可愛感！鞋款採用彈性環保料，在繁忙日常中為上班族女生們舒適地保護雙腳！

The Korner優惠│ Krisse Tweed Slippers

對於喜愛涼鞋的女生，毛絨單品過於誇張？不用擔心，可以選擇涼意滿滿的這款拖鞋！鞋款中的厚墊加上方頭設計除了可以帶來足夠的承托，配上一體化的色系，當中花呢絨帶及皮質拼法屬於獨有組合，能夠令女生穿出小眾、大方高級感覺！