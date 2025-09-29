米蘭時裝周｜章子怡現身Armani時裝秀！4大護膚：洗面後必做一事

章子怡保養凍齡︳在昨晚舉行的Giorgio Armani 2026春夏系列時裝秀中，章子怡驚喜現身出席。她穿上筆挺的寶藍色閃爍西裝外裝，剪裁修身和俐落，配搭同色大型耳環，展現出強勢氣場。現年46歲的章子怡，無論肌膚或身材，依然保持得很好，而她亦曾在不同的訪問中，分享不同的美容心得，以下整理出其中4個凍齡法，大家不妨參考一下。



米蘭時裝周｜在時裝秀開始前，章子怡穿上Armani服飾預告出席。(章子怡微博)

章子怡在第81屆威尼斯影展是唯一的華人評審，有份評選出金獅獎和其他主競賽單元的獎項得主。在威尼斯影展期間，章子怡隨評審團主席的帶領，觀賞各部電影，如在美國電影《Babygirl》首映中，她便穿CHANEL的2024春夏高訂系列禮裙登場，以飄逸羽毛和隨性紡紗，展現出浪漫和知性的魅力。

章子怡以飄逸羽毛和隨性紡紗，展現出浪漫和知性的魅力。(CHANEL提供)

▼▼▼ 更多章子怡在第81屆威尼斯影展的造型▼▼▼

章子怡在2023年3月的巴黎時裝周，驚喜現身高級品牌Dior的2023秋冬時裝秀。現年46歲的章子怡，美貌氣質迫人，與初出道、拍攝1999年電影《我的父親母親》時，幾乎沒太大轉變。而她更憑精湛演技，曾奪得香港電影金像獎及金馬獎影后，美貌與實力兼備。

【章子怡保養凍齡】章子怡驚喜現身高級品牌Dior的2023秋冬時裝騷。(IG@dior)

章子怡的外貌，多年來都獲得盛讚，連知名大導演李安，也在首次見面後，表示「章子怡的臉特別好拍，怎麼拍都好看」，力證無死角美女。即使出道快將30年，章子怡依然看來凍齡，日前出席Dior時裝秀，以整潔的黑白造型，散發出女強人氣場。其中黑色皮裙腰帶以馬鞍款設計，配襯裙襬的精堪縫紉花紋，締造出優雅和知性感覺。

【章子怡保養凍齡】章子怡有份拍攝1999年電影《我的父親母親》。(劇照)

【章子怡保養凍齡】現年46歲的章子怡，美貌氣質迫人，與初出道、拍攝1999年電影《我的父親母親》時，幾乎沒太大轉變。(章子怡微博)

章子怡保養凍齡法一：每日睡8小時、12時前睡

章子怡曾表示，肌膚會從20歲起逐漸老化，故保養應從此時開始。除了基本護理，她認為女生最重要是睡覺，故日常作息都會儘量定時，每日睡足8小時。她更指若不用拍戲，都會在凌晨12時前睡覺，以養足精神，同時修補日常的肌膚問題。

章子怡保養凍齡法二：洗面後必做一事更養膚

為減少肌膚負擔，日常清潔成重要一環，特別是在卸妝時，若不卸淨或傷肌膚，易出現老化問題。因此，章子怡非常著重清潔，更會在洗臉後必做一事，那便是用熱毛巾敷面，抑或熱水蒸面。章子怡認為，多做這一步可提升肌膚吸收，讓保養品更能滲透肌膚，讓效果事半功倍。

【章子怡保養凍齡】章子怡曾提到，在拍攝《臥虎藏龍》時，劇組都會煲湯，並向她講解不同湯水的作用，因此知道湯水對保養的重要。(章子怡微博)

章子怡保養凍齡法三：豆芽湯保持體態

不少女星的養顏秘密，都在於湯水，章子怡也不例外。章子怡曾提到，在拍攝《臥虎藏龍》時，劇組都會煲湯，並向她講解不同湯水的作用，因此知道湯水對保養的重要。她會煮各種湯水，曾為出席康城影展，只喝一碗清水煮豆芽湯，以保持美好體態。

章子怡保養凍齡法四：每個月做腳底按摩

腳底穴位可透露不少健康狀況，同時能改善體質，因此章子怡都會好好護理。她曾分享自己愛做腳底按摩，每個月至少都會去一、兩次，以消除疲倦之餘，有助促進血液循環，加快排走水腫和毒素，讓肌膚和身體都保持健康狀態。