【愛情】蔡少芬（Ada）與張晉結婚12年，婚後誕下3個子女，一家五口幸福滿溢。然而，早前蔡少芬在內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》中自揭與張晉結婚數月後，發現自己患上「強直性脊椎病 」，醫生當時告訴她這種病並沒有治療方法，而且會越來越嚴重，讓她和張晉都大受打擊。

蔡少芬婚後發現患絕症 自覺愧對丈夫

蔡少芬（Ada）在節目中憶述患病時的情況，「我彎腰都彎不了，躺下也躺不了，連吐氣也不能。」起身要打側慢慢起，醫生告訴她強直性脊椎病最嚴重時可能要站起來睡覺，因為一躺下就會痛苦萬分，而且有可能會癱瘓。當蔡少芬（Ada）得悉患病會令生育很困難，一度覺得愧對丈夫，她問及醫生應該如何治療時，對方只答她「喜樂的心是良藥」，她選擇豁然面對，跟張晉說「我們不管了，就好好活吧，因為明天是怎麼樣都不知道。」

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張晉：「準備下半輩子就這麼過」

然而，現實是張晉看着蔡少芬每天受病痛折磨內心十分難受，但在她面前仍要強裝樂觀，作為對方最強大的後盾。他直言「其實準備下半輩子就這麼過了，我們兩個的觀念是一樣的，婚姻的意義，就是同行。」幸而，蔡少芬在2011年誕下長女，她的病竟不藥而癒，醫生直言因為BB吸收了她的鈣，所以她的腰便不會再痛了。至今，蔡少芬的病都未有再復發。張晉遵守婚姻承諾，在伴侶生病之際仍不離棄，其實圈中仍有不少患難見真情的愛情故事。

張晉與蔡少芬超級甜蜜。（蔡少芬微博）

林淑敏

43歲的林淑敏出道多年，事業一直起伏不定，人生也曾遇過挫折。2010年確診患上第二期乳癌，因為化療而頭髮脫光。平日堅強的她，得悉自己患癌後，暗地裏哭了一場，告訴了當時還是男友身份的陳中原（Tommy），並勸對方離開自己。Tommy卻堅持陪伴在側，更直言「我們不一定要結婚生子，兩個人在一起互相扶持，可以走多遠就多遠吧！」原本是「少爺仔」的Tommy在林淑敏患病後主動承擔所有家務，把家中整理得井井有條，讓她有個舒適的養病環境。林淑敏受訪時感激丈夫當時的悉心照顧，「從前他只懂煮公仔麵，但在我患病後，他努力學煮飯，每晚的晚餐都有五餸一湯。」

林淑敏抗癌成功後，Tommy隨即向她求婚，兩人在2013年成為夫婦。林淑敏康復後未有影響生育，她曾經有過生育念頭，然而，她有家族遺傳的雌激素過高，接受為期五年的藥物治療，期間不能生育。當她打算停藥計劃生育時，Tommy卻一口拒絕，對方直言，「懷孕時，你的雌激素會飆升，我不能為了一個未知的孩子而犧牲你的健康」，足見Tommy事事以林淑敏為先。

鄭希怡（Yumiko）

38歲的鄭希怡（Yumiko）入行超過20年，也算是波折重重。2006年，她在東華三院籌款節目表現空中飛人，被錢嘉樂意外扯甩褲露出T-back內褲，事後鄭希怡（Yumiko）在後台放聲痛哭，幸得現任丈夫當時男友梁立翰（Andy）開解，才逐漸解開心結。兩人關係穩定，從來沒有結婚念頭。然而，兩人經歷一場患難，最後改變想法。

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2012年，鄭希怡（Yumiko）在布吉為好友應采兒慶祝生日，卻遭遇意外。鄭希怡與應采兒坐在泳池邊的木牆影相，不慎失足，由3層樓高直墮山坡，導致頸椎移位，昏迷了2天，醫生更預告會有機會全身癱瘓。鄭希怡（Yumiko）經歷兩個大手術，情況才穩定下來，一向低調的Andy，當時破天荒陪鄭希怡（Yumiko）受訪，在鏡頭面前許下承諾，「無論如何，我都會照顧她一生。」這場意外，讓他們明白在彼此心中的重要地位，Andy也在鄭希怡（Yumiko）康復後立即求婚，兩人在2014年結婚，在2015年誕下女兒梁子柔（梁浸浸），一家三口十分幸福。

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