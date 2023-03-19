BLACKPINK Lisa出席CELINE時裝騷收兩箱大禮　5步打造簡約法式妝

【法式妝容｜BLACKPINK】韓國女團BLACKPINK在過去的巴黎時裝周，引起不少熱話。泰籍成員Lisa日前繼Jisoo之後，亦有推出法國旅遊影片，記述在當地生活的點滴，更不私藏自己的化妝方法，以簡單的5個步驟，便能化出CELINE般精簡的法式魅力，讓整個人更顯精神。



【法式妝容｜BLACKPINK】韓國女團BLACKPINK在過去的巴黎時裝周，引起不少熱話。(IG@lalalalisa_m)

不少女生外遊時，都會化個靚妝影靚相，但若妝容誇張，看來像個旅客甚於當地人，照片或會顯違和。作為時尚品牌CELINE的代言人，Lisa予人簡約精緻的感覺，她日前飛往法國巴黎出席時裝周，期間暢遊羅浮宮及凡爾賽宮。除了出席活動時，經由化妝師幫忙化妝，原來Lisa平時都會自己動手，親自化個法式簡約妝容，不僅精簡行李收納，同時保留面部輪廓和特徵，提升個人氣場，各位準備旅行的女生不妨參考。

【法式妝容｜BLACKPINK】為平衡整體膚色，Lisa會先塗底霜，以修飾毛孔和瑕疵，並提升肌膚透亮感。(YouTube@Lilifilm Official)

BLACKPINK Lisa 法式簡約妝容步驟一：僅用底霜化底妝

不同的面部範圍，有著多種肌膚狀態，故會出現膚色不均的問題。為平衡整體膚色，Lisa會先塗底霜，以修飾毛孔和瑕疵，並提升肌膚透亮感。由於當時天氣較冷，日照較少，故可以散略塗防曬的步驟，轉以透薄的底霜就夠。她會擠出底霜，然後以指腹沾取適當份量，分別點在臉頰、鼻樑和下巴，然後由內向外推開，直至塗勻為止。

【法式妝容｜BLACKPINK】Lisa以睫毛妝，將睫毛夾翹，來增強睫毛的份量和層次，而且同樣提升精神的感覺。(YouTube@Lilifilm Official)

BLACKPINK Lisa 法式簡約妝容步驟二：一招增大雙眼

若想提升低調感，一般都不加粗眼線，但這樣或易顯得無神，特別是擁有雙眼皮的女生。因此，Lisa轉化睫毛妝，將睫毛夾翹，以增強睫毛的份量和層次，而且同樣提升精神的感覺。由於她的睫毛較長，故只用睫毛夾便可，而若想視覺上增大雙眼，可以塗具增長效果的睫毛液，最後再次夾翹。

【法式妝容｜BLACKPINK】Lisa在塗胭脂時，都會使用帶粉嫩感的胭脂膏。(YouTube@Lilifilm Official)

BLACKPINK Lisa 法式簡約妝容步驟三：胭脂霜更粉嫩自然

法國女生崇尚自然雅致感覺，故Lisa在塗胭脂時，都會使用帶粉嫩感的胭脂膏，於臉頰正中間輕點幾下，然後沿著倒三角邊沿斜上輕推，再向下打圈輕點，以營造出自然的漸變感覺，予肌膚白裡透紅的氣質感覺。對於顴骨或面形較寬的女生而言，這做法就像打陰影般，具有修容效果，有瘦面效果。

【法式妝容｜BLACKPINK】為提升整體輪廓的立體感，Lisa都會在鼻樑位置使用光影粉，視覺上拉高鼻子。(YouTube@Lilifilm Official)

BLACKPINK Lisa 法式簡約妝容步驟四：鼻尖沾光影粉就夠

為提升整體輪廓的立體感，Lisa都會在鼻樑位置使用光影粉，視覺上拉高鼻子。由於整條鼻樑都打光的話，容易形成生硬和不自然的感覺，一看就知是化出來，故她只會在鼻頭位置，點上光影粉，使鼻子看來更尖、鼻翼更窄，給人精緻的感覺。

【法式妝容｜BLACKPINK】Lisa會利用唇筆，塗勻雙唇，最後再沿雙唇輪廓輕掃，就能化出豐滿的雙唇。(YouTube@Lilifilm Official)

BLACKPINK Lisa 法式簡約妝容步驟五：玫瑰色唇膏添氣場

唇膏可說是化妝必要的一環，反映出一個人的精神感覺。Lisa擁有較翹的厚唇，因此使用簡單的玫瑰色唇膏，就能提升整個人的氣場。她會利用唇筆，塗勻雙唇，最後再沿雙唇輪廓輕掃，就能化出豐滿的雙唇。

【法式妝容｜BLACKPINK】Lisa亦在影片中提到，收到CELINE贈買的兩大箱禮物。(YouTube@Lilifilm Official)

【法式妝容｜BLACKPINK】Lisa非常喜歡收到的禮物。(YouTube@Lilifilm Official)

此外，Lisa亦在影片中提到，收到CELINE贈買的兩大箱禮物，於是興奮開箱，裡面包括一件金色珠片短外套、針織米色衛衣、玫瑰紅色針織帽、鵝黃色針織帽、軍綠色毛茸上衣及灰色運動套裝，並穿上它們到處遊玩，可見出她的喜歡和開心程度。