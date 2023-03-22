14種豐胸食物、4按摩穴位手法可升Cup！中醫認證這樣做乳房再發育

豐胸食物及豐胸按摩手法一文看清！想擁有完美身材，除了要有小蠻腰外，更需要堅挺的屁股及胸部。不過美胸並非一日而成，尤其胸部發育較遲緩的女生，更想追求胸部二次發育的豐胸方法！耳聞過不少女生曾經年幼無知過，為了豐胸而選擇豐胸丸、豐胸膏等產品，但其實成分當中的雌激素會對身體造成不良影響！



雖然事實上胸部的大小主要是靠遺傳，然而我們都可借助後天的努力，靠著自然以及安全的方法豐胸，例如多吃豐胸食物、多做美胸運動、按摩美胸穴位等都有著促進乳房發育。

美胸並非一日而成（《寂寞星圖》劇照）

對於豐胸的疑問，《01女生》邀請到德善堂註冊中醫師及天津中醫藥大學中醫學學士的何詠恩中醫師解答！

德善堂註冊中醫師、天津中醫藥大學中醫學學士的何詠恩中醫師 （受訪者提供）

除了以上方法，何詠恩 中醫師亦分享道大家可以利用中醫豐胸的方法，中醫豐胸是一種通過調理身體機能、增加營養供給等方式來促進乳房發育的方法，適用於各個年齡段的女性！不過，何中醫師指出豐胸亦有「黃金期」，普遍女生的豐胸黃金時間為35歲之前。

根據黃帝內經《上古天真論》中解釋女子的生長、發育、壯年、衰老的過程，當中指出女子35歲之後陽明脈開始衰退，衰退後豐胸效果不明顯！ 何詠恩中醫師

另外年齡越大，乳房的發育和恢復能力亦會逐漸降低。對於過了「黃金期」的女生，則需要採取更加綜合、長期的方法進行調理，才能有效豐胸！

豐胸｜獲中醫師認證的14款「豐胸食物」推薦 內到外調理營養、調節內分泌

豐胸食物1. 黑豆

豐胸食物2. 豆腐

豐胸食物3. 紫菜

豐胸食物4. 菜花

豐胸食物5. 牛奶

豐胸食物6. 豬蹄

豐胸食物7. 雞蛋

豐胸食物8. 木耳

豐胸食物9. 花生

豐胸食物10. 人參

豐胸食物11. 蜂蜜

豐胸食物12. 紅棗

豐胸食物13. 龍眼

豐胸食物14. 枸杞子



若果大家患有乳房疾病、內分泌疾病或婦科疾病者則不建議胡亂服用！（《海街日記》劇照）

何詠恩 中醫師指從中醫的角度，豐胸的方法應由補中健脾，疏肝理氣為主。而且可以通過飲食調理，補充身體所需的營養，調節內分泌系統，增強乳房周圍的肌肉，從而達到豐胸的效果。大家可以參考以上14種食品，1到4類因為含雌激素及能夠調節內分泌，故此豐胸，而5到9類屬含有豐富的蛋白質及膠原蛋白，能夠助長脂肪流至胸部，而10到14類的則是補虛類中藥，大家可以跟據個人體質而選擇合適的食物。何詠恩 中醫師提醒若果大家患有乳房疾病、內分泌疾病或婦科疾病者則不建議胡亂服用！

豐胸｜4大美胸手法、穴位推介！中醫：按摩手法可加強刺激豐胸

按摩手法可加強刺激豐胸！（Gettyimages）

除了內服之外，何中醫師亦指出按摩手法可加強刺激豐胸，大家可以按摩乳房周圍的穴位，如乳中穴、天溪穴、曲池穴等。按摩時可以用手指或拇指輕輕按壓穴位，每天按摩5至10分鐘，2至3次為一組。何醫師亦分享了幾組豐胸按摩手法，可以刺激乳房周圍的經絡，增加乳房的血液循環，促進乳房的發育。

豐胸方法1. 推拿法



用手掌從乳房下方開始，沿著乳房的外側向上推，然後從乳房上方沿著內側向下推，最後回到乳房下方。這個過程要輕柔緩慢，不要用力過度。每次做15至20組。

豐胸方法2. 揉捏法



用手掌握住乳房，輕輕揉捏乳房周圍的肌肉組織，向外輕輕拉伸。可以換手進行，每次持續5至10分鐘。

豐胸方法3. 摩擦法



用手掌在乳房周圍進行環形摩擦，可以使用一些中藥油進行按摩，如當歸油、葵花油等。每次持續5至10分鐘。

豐胸方法4. 拍打法



用手掌輕輕地拍打乳房，從下往上、從外往內、從上往下的方向進行。拍打時要輕柔，避免用力過猛，每次拍打10至15分鐘，每天進行2至3次。

各位女生不妨參考一下，中醫師所推介的14款安全而有效的豐胸食物以及5個按摩手法，讓胸部看起來更加豐滿，輕鬆美胸！