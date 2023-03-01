豐胸｜日本美胸圖鑑操　4招輕鬆升Cup　每日做改善外擴、告別平胸

比起擁有傲人的上圍，擁有完美胸型更是讓人羨慕。最近，日本美容師大方分享「美胸圖鑑操」只要簡單幾招，就能將胸部回歸到最完美的位置，胸部若是集中，自然看起來也會變得更傲人～



而且好的胸型穿起衣服來也會更好看！現在，就來一起看看日本美容師推薦的招數有那幾招吧！

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Step1. 保持胸部線條

這個動作很簡單，先用四根手指，放在兩邊胸部的下緣處，然後向腋下往上拉提。最後用大拇指的指腹，按壓到腋下，這樣可以促進淋巴的血液循環。

Step2. 集中胸部

這個動作主要是靠按摩的方式，將胸部胸型更加集中。先抬起單邊手臂，然後可以將從手臂內側開始推，將多餘的脂肪推到胸前，然後用手指再將外擴的脂肪也同時往正確的地方推。

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Step3. 加強集中胸型

其實胸型會看起來不好看，大多是因為長期內衣穿著不正確，或者是在穿內衣的時候沒有好好的將胸部放在正確的位置。這個動作則是再加強讓胸型變得更好看，把手抬起後，利用另隻手將後背脂肪往前推，把本來屬於胸部的肉給推回來，左右兩邊都要反覆做喔！

Step4. 按摩胸型

把肉都往正確的地方按摩之後，接著就是讓胸部脂肪好好收復，讓他們集中的更漂亮了。雙手以畫圈方式將胸部再次往中間畫圈集中，兩邊個畫約10次，就完成美胸按摩啦！

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