52歲「美胸皇后」金憓秀的豐胸秘笈　營養師曝5大食物維持好身材

熱播韓劇《王后傘下》邁入完結篇，有笑料又有淚水的宮廷親情戲碼，讓劇迷們越看越入迷～領銜主演的中殿娘娘：金憓秀，更以過人的霸氣與情感張力再次成為話題焦點！



不過肯定許多人不知道，已經52歲熟齡的金憓秀，不只是韓劇一姐，更因傲人身材曾被韓國媒體封為「美胸皇后」呢！到底怎樣養出不老女神同款美胸？專業營養師指點五大營養要素，女孩們必須掌握！

營養師指點5大豐胸飲食重點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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韓國美胸皇后竟是她！

這兩年金憓秀的戲劇作品接連上架，從《少年法庭》到《王后傘下》她總是能在劇中展露霸氣震懾全場！而藏在精湛演技背後，金憓秀也是人人稱羨的美魔女～今年52歲的她，不光肌膚保養得宜，在身材的雕塑上更不輸模特兒！甚至還曾被韓國媒體票選「身材最佳女星」，並有著「美胸皇后」美名！然而對於飲食相當講究的她，豐腴胸型也是靠飲食吃出來的～這次就跟著專業營養師的觀點，剖析金憓秀藏在菜單中的美胸秘密！

1. 蛋白質

金憓秀過去曾在採訪中強調，自己每天早餐一定會進食大量的肉類，以攝取豐富蛋白質，而蛋白質不光能促進肌肉生長，也是美胸的好材料！原因在於蛋白質是形成女性荷爾蒙的主要元素之一，因此日常多補充雞蛋、豆類、奶製品，都是幫助胸部肌肉、胸形雕塑很好的食物。

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2. 鋅

胸部的生長往往與雌激素密切關連，因此想要豐胸不妨從雌激素開始補充！礦物質元素：鋅也是組成雌激素的重要原料，並且有助於促進荷爾蒙分泌，並刺激乳腺，像是生蠔、三文魚、蝦、南瓜籽、黑豆都是很好的選擇。

3. 維他命C

別以為只有美白需要補充維他命C，想豐胸維他命C也不可少！除了使胸型豐腴、飽滿，也別忘了注意肌膚的緊緻與嫩白！這時富含豐富抗氧化效果的維他命C就得加強補充～而每日大量攝取蔬果類也能使體態年輕不怕老。

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4. 大豆異黃酮

許多人都說，豐胸就是要多喝豆漿，這絕非沒理由！豆類中蘊藏豐富的大豆異黃酮，而大豆異黃酮又被稱為天然的雌激素，能有助於乳房發展，並刺激女性荷爾蒙分泌，但也要小心，飲食上一定要選擇無糖豆漿、無調味豆腐，才不會為了豐胸賠了身材。

5. 不飽和脂肪酸

乳房的組成絕大多數是脂肪，這也是為甚麼有些人一長胖，罩杯就會真著變大～因此想要豐胸也得適量地攝取不飽和脂肪酸！不過由於補充脂肪同時也會影響身材與體重，營養師建議，可以少量挑選牛油果、核桃、松果仁等堅果類，吃得健康負擔也少。

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