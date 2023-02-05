女生總會因為身體緊繃、疼痛、體形走樣、老態感等問題所困，造成這些原因其實很多來自生活小細節，例如上班久坐，以不良動作玩手機、追劇，沒有建立好足夠肌力訓練等，原來從點滴生活中，微細的姿勢不良，久而久之養成習慣，很容易導致骨骼歪斜不正，短則會身體緊繃、疼痛，長遠更會造成脖子前傾烏龜頸、頸椎突出富貴包、圓肩、副乳小胸、駝背大肚腩等體型大走樣！



骨盆一旦傾斜，身體為了取得平衡會自我調節。並非單一小部分問題，而是分分鐘從脊椎骨一直到頸骨都會變形！根據台灣康健雜誌所指，如果你有以下這些壞習慣的，要當心注意了，女生們的這些慣性，長遠就會造成骨盆歪斜！

（1）習慣性同一邊背包包

（2）單腳重心

（3）習慣性翹腳

（4）習慣性駝背

（5）睡覺不翻身

（6）重心放在單腳

（7）沒有運動、伸展習慣



翹腳、單邊背包令骨盆歪斜？外國脊醫6動作助改善體態！（《無法成為野獸的我們》劇照）

其實只要在日常生活中養成好習慣，將歪斜骨骼重新糾正，提醒骨骼重回正軌，無論對身材、體態外形上都會變得年輕、減齡！最近 YouTube上有一位外國脊醫分享，《01女生》就精選出以下6個動作助女生輕鬆改善體態！

改善體態｜脖子前傾烏龜頸

你的側面照有這樣嗎？台灣陽明大學物理治療畢業的醫師 「SunGuts 三個字」有指出整個頭有往前移，好比隻烏龜把頭伸出來那樣就屬於「烏龜頸」，醫學上稱為頸椎前傾，上頸椎處於伸長，而下頸椎處於屈曲的狀况，伴隨圓肩及駝背，亦由於烏龜頸與肩膀的前傾，會導致胸部肌肉緊繃、萎縮。脊醫教路以門框及靠牆作「W」動作，上下移動肩膀位置，停頓約10到15秒，每天三到五組可改善脖子前傾。

改善體態｜頸椎突出富貴包

富貴包通常出現在中年人身上較多，但大家都不要輕率，因為「富貴包」不僅影響體態，更會造成頸椎疾病影響生活作息。台灣陽明大學物理治療畢業的醫師 「SunGuts 三個字」有指出「富貴包」就是肩頸後方位置突出一塊，它其實是一種頸椎問題！主要因為長期坐姿不良、長時間低頭、駝背等使得軟組織異常增生及異常的脊椎凸起，導致肩頸後方突出一小塊。脊醫教可以雙手交錯，放於頸部處互鎖，靠牆直腰，側肘緩緩提高，停頓約10秒，每天三到五組可預防頸椎突出。

改善體態｜自我調節身體

長時間不動，維持同一甚至不良姿勢，身體也會勞累！雖然在受壓不平衡，半夜時身體會自我作調節，但原來平日在工作中大家都可伸展筋骨，將歪斜骨骼重新糾正，提醒骨骼重回正軌！只需將雙手緊貼牆壁，直腰並將身體拉後，盡量伸展就可有助放鬆及自我調節身體！

改善體態｜駝背

台灣陽明大學物理治療畢業的醫師 「SunGuts 三個字」指出駝背就是「胸椎後凸」的幅度比正常人大，但並非影響局部，當你出現駝背症狀時，要小心的是，連帶的頸椎、腰椎、骨盆，也都不在正常位置上！大家可以先由多注意平常的坐姿、站姿開始，長遠當然訓練背肌來強化背部肌群更為有效。為避免造成身體肩頸椎痠痛，可以試試這個動作！將雙手交錯互鎖，雙手緊握門框以穩重心，下巴點低並將身體拉後，盡量向下伸展就可有助改善體態！

改善體態｜後背

後背痛？有機會有隱性駝背而不自知，特別是愛穿高跟鞋、平日過分挺腰的女生們！為了想改善體型，表現前凸後翹，便過度挺起腰部、翹起屁股，但卻帶給腰部負擔，甚至影響骨盆位置！為改善體態，大家可以多試下犬式、小貓式等瑜珈動作！

姿勢、姿態對視覺的影響，女生引以為傲的S形曲線因而走樣，甚至造成不少影響，你還在久坐嗎？要趕快動起來了！

資料來源：「SunGuts 三個字」YouTube