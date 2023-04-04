洗面機推薦2023｜FOREO、Nu Skin等12款洗面機價錢+功效比較

洗面機推薦2023｜12款好用洗面機必買！市面上常聽到的品牌如Foreo洗面機、Nu Skin洗面機和Emay Plus洗面機等，到底哪款較好用？筆者以下推介12大款式洗面機，無論在口碑或性價比，都得到大量支持者。



洗面機較一般潔面，都更方便和潔淨，深受女生們喜歡。近年趨向「裸肌」，由於日常接觸太多污染，普通洗面或令化妝品殘餘，對肌膚構成負擔，使毛孔變粗大，嫩滑膚質一去不返。不少女星都提到護膚凍齡重點，在於徹底卸妝。因此，洗面機佔著重要一步，幫助深層清潔，即看看這12款好用洗面機推薦！

洗面機推薦2023｜FOREO LUNA™ 4 plus (IG@foreo_official)

洗面機推薦2023款式一：FOREO LUNA™ 4 plus $3,790

相信不少人都認識FOREO洗面機，這個瑞典品牌常獲名人推介，主打輕巧體積，抗菌矽膠刷毛柔軟舒適。最新的LUNA™ 4 plus，藉由微電流和紅光，幫助提升膠原蛋白和彈性蛋白，改善曬斑或暗沉等衰老問題，配合T-Sonic™ 脈動，經臨床證明，有效去除臉上99%污垢、油脂和化妝品殘餘。筆者亦喜歡它的防水設計，方便用水沖洗，而且能夠隨身攜帶，非常適合帶去旅行。

洗面機推薦2023｜FOREO LUNA™ fofo (FOREO官網)

洗面機推薦2023款式二：FOREO LUNA™ fofo $890

FOREO LUNA™ fofo洗面機體積較為輕巧，有效擴張毛孔並清走污垢，更能促進肌膚血液循環，使膚色較活力和紅潤。洗面機的24K金傳感器，更會分析面部區域的皮膚水分含量，以創建完全個性化的面部清潔程序。

洗面機推薦2023｜nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 (IG@nuskin)

洗面機推薦2023款式三：nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 $1,950

nu skin同是為人熟悉的美容儀品牌，這部洗面機運用專利微脈動反旋科技，達致煥膚和淨化功效，並設有3款銀離子抗菌導頭，根據不同的需要而轉換。經科研證實，持續使用洗面機12周，有助改善肌膚潔淨力，提升平滑和柔軟觸感，同時不破壞肌膚天然微生物群，更可以配合VERA應用程式，自訂淨膚護理方案，十足一位電子化的「專屬美容師」。

洗面機推薦2023｜ReFa Clear 清透潔面儀 (IG@refa_hk)

洗面機推薦2023款式四：ReFa Clear 清透潔面儀 $1,880

大家熟悉的ReFa產品，一般都是按摩滾輪，其實品牌推出的洗面機，亦獲得不少口碑。在ReFa的產品中，只得一款洗面機，但已有很高的評價，日本雜誌《LDK》於數年前，曾透過實測，將其「去污力」和「使用感」評為A+級別，而且排名首位，足以看出它的實力。洗面機採用全球首創3D聲波離子技術，有效去除毛孔污垢，同時不構成肌膚負擔，加上流線體型，更方便控制清潔力度和位置。洗面機可以更換刷頭，除了省錢，也較環保。

洗面機推薦2023｜Panasonic 綿密泡沫潔面器 (IG@panasonic_beauty)

洗面機推薦2023款式五：Panasonic 綿密泡沫潔面器 $1,180

對部分女生而言，卸妝潔面是種儀式感，想從中得到舒適享受。Panasonic的洗面機，設有「泡沫潔淨」和「溫感卸妝」模式，前者可將潔面產品倒於注口，5秒內自動生成泡沫，受法較為快捷衛生；後者則備有「溫感」功能，不消半分鐘能升至微高溫（攝氏43至48度），幫助打開毛孔，以深層清走污垢和殘餘妝容。洗面機亦備自動關機功能，避免使用時間過長，傷及肌膚。

洗面機推薦2023｜Emay Plus 淨透潔膚儀 (IG@emayplus)

洗面機推薦2023款式六：Emay Plus 淨透潔膚儀 $850

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若想要一款易於擺放和衛生的款式，Emay Plus的洗面機是個不錯的選擇，設有牙刷座擺放和消毒，亦設有3款刷頭，分別用於卸妝、潔面和去角質。洗面機的刷毛柔軟，可助去除毛孔內污垢、油脂和角質，此外牙刷座更可另外放置牙刷及不同家居環境，透過臭氧消毒，抑制霉菌、病毒和大腸捍菌等，進一步幫助護理家居。

洗面機推薦2023｜Philips VisaPure 迷你面部潔膚儀 (Philips官網)

洗面機推薦2023款式七：Philips VisaPure 迷你面部潔膚儀 $498

曾用過Philips的潔面儀，雖然刷毛看似很硬，但觸感非常柔軟，而且潔淨力較強。這部洗面機則較為迷你，方便攜帶和收納，且具有6部潔淨力，溫和呵護敏感肌膚，只需一分鐘便有效淨膚。

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