毛孔粗大、鼻頭黑頭都是不少女生的煩擾，除了使用收細毛孔精華、用底妝產品遮蓋之外，相信女生們都有嘗試過不少清潔毛孔的產品。毛孔粗大與個人膚質、生活習慣、保養方式息息相關，當中以皮膚缺水、老廢角質堵塞毛孔及肌膚油脂分泌過度旺盛為主因。



毛孔清潔去角質洗臉法 簡單3步去黑頭

早前一位台灣女生在討論區Dcard中發文表示「超簡單三步毛孔清潔法」，實測過後大讚方法有效，如果你也因為毛孔問題深受困擾的話，一同看看以下的清潔法吧！台灣女生分享道，該洗臉法是看到某個韓國皮膚相關的女醫生分享的影片內容而嘗試的，當中原理是以礦泥泥膜加入洗面乳，兩者不加水起泡，一比一以作混合。選擇的洗面乳不會清潔力太強，太容易乾即可。

女生提醒道這不算是一個日常洗面法，如果油肌的女生就可以嘗試，但正常肌膚隔三到五天為佳，冬天更應隔一星期左右。

洗臉分享｜前後對照，網民親測有效！（ Dcard照片 ）

此帖一出現，網民即熱烈討論，不少網民大稱方法神奇，更有其他跟從的網民指：「真的覺得比直接敷更方便！」

洗臉分享｜網民大讚：「毛孔終於呼吸了」（ Dcard照片 ）

除了以上的實測法之外，小編亦特選了備受好評的清潔泥膜及分享以下幾項毛孔清潔法，相信可以幫助不少女生解困！



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毛孔清潔去角質洗臉法1. 日常清潔不足

日常清潔應該是恆常要事，不少女生會因工作太忙、懶惰等而缺乏日常清潔，認為每月或每兩月一次的臉部護理能夠解決黑頭，但其實不能依靠偶爾做的事情來保持清潔的！為著自己的肌膚著想，女生們除了每天做好落妝清潔之外，每周使用清潔面膜亦不可少！

毛孔清潔去角質洗臉法2. 挑選好成份

如果女生們很容易長出黑頭粉刺，而又有固定清潔的話，有可能是使用了不適合護膚品、化妝品！例如一些相對潤濕的保濕霜，因為為著成熟或乾性皮膚的人，當中可能含有植物油等成分，雖然成份不會致粉刺，但油肌女生使用則可能會使毛孔堵塞！女生們為著皮膚著想，可參考早A晚C的保養法，以維生素 C 等抗氧化劑防止肌膚油脂過快氧化。

毛孔清潔去角質洗臉法3. 使用酸類保養

若果女生們想減少長黑頭粉刺，絕佳選擇就非它不可！水楊酸是一種去角質的油溶性酸，它有助於加速皮膚細胞更新，同時溶解毛孔中的皮屑，以減少毛孔堵塞。不過女生們都要小心謹慎地使用，應以最低的濃度開始嘗試，一步步測試、提高肌膚的耐受度。千萬不要第一次使用就挑戰高濃度酸類，因為極有可能會引起肌膚的不良反應，像是結痂、灼傷或令痘痘大爆發！

毛孔清潔去角質洗臉法4. 避免麻木磨砂、去角質

去角質雖然是很常見的去角質方法，但若然有任何泛紅或發炎的痘痘，其實最好停止使用！同時如果女生們有使用酸、A醇等習慣，亦應該避免使用顆粒狀的磨砂膏、棉片等去角質，因為會導致過度去角質及過度刺激皮膚！

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資料來源︰Dcard