好用洗面粉｜實試6款酵素洗顏粉！Clarins有助深層清潔去黑頭粉刺

酵素洗顏粉實試｜2023有那些好用洗面粉推薦？想徹底清潔肌膚，選擇適合自己的清潔產品是相當重要！相比起一般潔臉乳，洗顏粉能更有效清除臉上的角質皮脂，內含的酵素成分更有助深入清潔毛孔內的污垢，對擊退黑頭、粉剌都有幫助。

市面上推出了多款不同的洗顏粉，《01女生》記者就試用了6款包括：KANEBO 盈潤淨透雙色酵素洗顏粉、Dermacept 維他命C酵素洗顏粉、Rosette Edo Kosume 米糠酵素潔面粉、My Clarins亮肌磨砂潔面粉、AMOREPACIFIC 亮肌潔顏粉及FANCL淨肌保濕潔面粉。



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酵素洗顏粉含有酵素成分，有助深入清潔毛孔，溶解毛孔內的的污洉及皮脂，可以溫和地替臉部肌膚去角質，消除黑頭粉刺，幫助提亮肌膚及緊緻毛孔！洗顏粉的使用方法其實相當簡單，首先用清水把臉弄濕，然後把洗顏粉倒在掌心，加適量水搓至起泡，在臉上打圈按摩清潔臉部，最後用清水清洗即可！立即看看6款洗顏粉的記者實試分享吧！

好用洗面粉｜《01女生》記者就試用了6款酵素洗顏粉！（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜KANEBO 盈潤淨透雙色酵素洗顏粉 32粒 HK$250

KANEBO 盈潤淨透雙色酵素洗顏粉，糅合了有助去除多餘皮脂及污垢的白色粉末，以及含有高效保濕成分的粉紅色粉末，兼具有清潔及保濕2大功效。對於向來擔心清潔力過於強勁，潔臉後會導致臉部肌膚乾燥繃緊的筆者而言，KANEBO 這款酵素洗顏粉都算頗適合筆者！洗顏粉起泡量多，能有效去除油脂污垢，用後感覺肌膚清爽，洗顏粉略帶清新香味，潔臉過程令人感覺療癒！

好用洗面粉｜KANEBO 盈潤淨透雙色酵素洗顏粉 32粒 HK$250（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜KANEBO 盈潤淨透雙色酵素洗顏粉



清潔力：4

起泡量：5

清爽度：4



好用洗面粉｜Dermacept 維他命C酵素洗顏粉 30粒 HK$210

Dermacept 維他命C酵素洗顏粉糅合了純維他命C及蛋白酶、脂肪酶2種酵素，維他命C成分有助抑制黑色素生成，做到淡班、提亮功效。這款酵素洗顏粉的粉末相當幼滑，雖然起泡量不算太多，但依然有效深入毛孔進行深層清潔。粒狀包裝相當方便，特別適合出遊時攜帶使用，而且每粒的份量剛剛好足夠洗均全臉。使用後，臉上毛孔有即時收細效果，持續使用一星期更能有效改善皮膚暗沉問題。

好用洗面粉｜Dermacept 維他命C酵素洗顏粉 30粒 HK$210（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜Dermacept 維他命C酵素洗顏粉



清潔力：4

起泡量：3

清爽度：3



好用洗面粉｜Rosette Edo Kosume 米糠酵素潔面粉 20包 HK$69

筆者向來都很喜歡Rosette推出的卸妝膏，一直都是筆者的空瓶回購清單之一！今次初次嘗試品牌的潔面產品，這款米糠酵素潔面粉，含有的米糖成分有助調整肌膚紋理，去除肌膚表面殘留的污垢與老舊角質，木炭成分則有助深層吸走毛孔內的油脂污垢，實試後較為欣賞產品的控油功效，清潔力也不俗，惟用後感覺肌膚偏乾，建議在潔臉後可加強保濕護膚，另外潔面粉略帶米味，初次使用時，有點難接受，但20包只售HK$69，價錢相對親民，性價比高！

好用洗面粉｜Rosette Edo Kosume 米糠酵素潔面粉 20包 HK$69（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜Rosette Edo Kosume 米糠酵素潔面粉



清潔力：4

起泡量：5

清爽度：3.5



好用洗面粉｜My Clarins亮肌磨砂潔面粉 HK$200

My Clarins 這款亮肌磨砂潔面粉與其他洗顏粉有點不一樣，一方面它並非獨立包裝，可以自己控制使用份量，另一方面它內含粉粒，能有效為臉部肌膚作深層清潔。用後發現肌膚清爽不乾，黑頭、粉刺問題亦有即時性的明顯改善，輕輕摸一摸面部，還感覺到肌膚比洗面前更平滑。但因為潔面粉具有磨砂及深層清潔作用，所以每周使用1-2次就足夠了！

好用洗面粉｜My Clarins亮肌磨砂潔面粉 HK$200（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜My Clarins亮肌磨砂潔面粉



清潔力：5

起泡量：3

清爽度：4



好用洗面粉｜FANCL 淨肌保濕潔面粉 HK$155

作為「外貌協會」的筆者，美妝品的包裝也絕對是筆者考慮入手的因素之一，而 FANCL 這款淨肌保濕潔面粉，最近推出的限量版設計令筆者毅然決定要入手一試！粉嫩花朵盛開的包裝設計充滿春意，試用後發現這款潔面粉可以搓出豐盈的泡泡，有助減低在潔面時對肌膚的摩擦，產品中亦加入了保濕成分，用後感覺清爽水潤，同時有效達至水油平衡！

好用洗面粉｜FANCL 淨肌保濕潔面粉 HK$155（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜FANCL 淨肌保濕潔面粉



清潔力：4.5

起泡量：4.5

清爽度：4



好用洗面粉｜AMOREPACIFIC 亮肌潔顏粉 HK$540

在眾多洗顏粉裡面，筆者個人認為 AMOREPACIFIC 亮肌潔顏粉可以搓出最綿密的泡沫，潔顏粉含有綠茶乳酸菌酵素，有助強化肌膚屏障，用後發現搓出綿密的泡沫更加深入毛孔吸附廢物污垢，潔面後肌膚依然水潤不緊繃，毛孔亦有明顯地變得平滑，加上洗顏粉性質溫和，擁有敏感肌的筆者也可以放心使用！不過這款洗顏粉的定價偏高，會有更多價錢相對實惠的選擇。

好用洗面粉｜AMOREPACIFIC 亮肌潔顏粉 HK$540（石欣桐 攝）

好用洗面粉｜AMOREPACIFIC 亮肌潔顏粉



清潔力：4

起泡量：5

清爽度：4



酵素洗顏粉實試｜1秘訣搓出豐盈泡泡

搓出豐盈泡泡對臉部清潔是相當重要，一來可以減低對臉部肌膚的摩擦，而且也可以細緻綿密的泡沫才能深入毛孔，徹底帶走多餘油脂污垢！市面上推出了不同起泡網、起泡器，除了這些工具之外，其實還有一個幫助搓出豐盈泡泡的小秘訣！

首先要確保雙手已清洗乾淨，因為雙手沾有油污的話就難以起泡，之後讓手掌像盤子一樣，中間下凹，倒入洗顏粉再配合少許清水，用另一隻手打圈揉搓直至起泡，這樣搓出來的泡沫就會夠線密了！

酵素洗顏粉實試｜1秘訣搓出豐盈泡泡（石欣桐 攝）